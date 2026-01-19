El Pamesa Teruel destituye a su entrenador

La junta directiva del Pamesa Voleibol Teruel ha decidido este lunes cesar de sus funciones al entrenador Fabián Muraco y que su segundo, Máximo Torcello, se haga cargo del equipo naranja hasta el final de la temporada. El conjunto mudéjar cayó este fin de semana en Los Planos frente al Melilla y es séptimo en la clasificación de la Superliga con 19 puntos.

"La Junta Directiva del Pamesa Teruel Voleibol comunica que, tras analizar la situación deportiva del equipo, ha decidido prescindir de los servicios de Fabián Muraco como primer entrenador.

El Club desea agradecerle su profesionalidad, dedicación y trabajo realizado durante el periodo en el que ha estado al frente del equipo, así como desearle el mayor de los éxitos en sus futuros retos personales y profesionales.

A partir de este momento, el segundo entrenador, Máximo Torcello, asumirá la dirección del equipo hasta final de temporada". Este ha sido el comunicado oficial que ha emitido el Pamesa Teruel a través de sus medios.