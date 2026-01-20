La XVI Carrera Popular del Roscón batirá récord de participación este domingo 25 de enero, con 1.800 participantes, 300 más que las últimas ediciones, gracias a la nueva modalidad 5K, que se suma a la tradicional 10K. Las inscripciones se han cerrado con 1.422 corredores en la 10K y 386 en la 5K. Por género, en la 10K el 68% son hombres y el 32% mujeres, mientras que en la 5K la presencia femenina es mayoritaria, con un 53% de mujeres frente al 47% de hombres.

El recorrido de ambas pruebas tendrá la salida en la Torre del Agua. En el kilómetro 1,4 los trazados se separan: la 10K gira a la derecha para cruzar a la margen derecha del río, mientras que la 5K se desvía a la izquierda por el Parque del Agua. Ambas carreras vuelven a unirse en el kilómetro 4,1 de la 5K y el 9,1 de la 10K para completar juntas el último kilómetro hasta la meta.

Todos los participantes, independientemente de la distancia elegida, recibirán los mismos obsequios: camiseta oficial, bolsa del corredor con diferentes productos y, como es tradición, el roscón de Pastelerías Tolosana. Además, la organización ofrecerá servicio de guardamochilas, liebres durante la carrera, bicicletas abriendo y cerrando el recorrido, avituallamiento en el kilómetro 5 y, a la llegada a meta, cerveza y refrescos para todos los corredores.

La Carrera Popular del Roscón de Zaragoza bate récord de participantes. / Ayuntamiento de Zaragoza

En el apartado competitivo, se entregarán trofeos de cerámica hecha a mano en todas las categorías, así como un roscón grande de nata y una cesta de fruta para los ganadores y ganadoras absolutos. Los dos equipos con mayor número de participantes serán premiados con un jamón, mientras que quienes completen su décima participación en la carrera recibirán un trofeo conmemorativo. También se reconocerá al corredor y a la corredora más regulares de la prueba. La jornada estará animada por una batucada, que contribuirá al ambiente festivo del evento.

El evento, que ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y el presidente de Os Andarines, José María Gállego, se consolida así como una de las pruebas populares más emblemáticas del calendario deportivo zaragozano y como una cita deportiva y festiva imprescindible en Zaragoza, que combina deporte, tradición y participación popular.