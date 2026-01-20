La crónica del Villarreal-Ajax: Juego de Liga, resultado Champions

Cuando no es, no es. Esta Champions está maldita para el Villarreal CF. El conjunto amarillo disputó este martes noche su mejor partido en la presente edición de la máxima competición continental, generó numerosísimas ocasiones pero no pudo ganar su primer partido de este torneo. El Submarino jugó como en la Liga, avasalló al Ajax de Amsterdam, pero terminó perdiendo como en toda esta Champions, de forma inmerecida.

Ni el juego vertiginoso y ofensivo amarillo ni las numerosas oportunidades de gol bastaron. Tras perdonar la vida al rival en la primera mitad, Oluwaseyi adelantaba a los groguets, que vieron cómo, con muy poco, el Ajax le daba la vuelta al choque y se llevaba un triunfo que se le sigue resistiendo al conjunto de la Plana Baixa.

La presente edición de la Liga de Campeones parecía estar gafada para un Submarino al que nadie se le escapa que no ha dado la talla. Ni este martes, ya que el rival de enfrente era el conjunto más goleado de toda la competición. Y los amarillos le perdonaron demasiado y lo pagaron.

Sin regalo

Marcelino quería regalarle un triunfo a su afición, esa victoria que tanto se ha resistido en esta Champions, y los 14.023 valientes que se dieron cita en el Estadio de la Cerámica lo merecían, por su fidelidad y por plantarle cara a una noche tan fría y lluviosa.

Por fortuna para los presentes, el encuentro respondió a las expectativas. Dos equipos que quisieron el balón, dos propuestas valientes y atrevidas y mucha velocidad en el juego.

El técnico amarillo movió un poco el árbol y, como había advertido, hizo rotaciones. Desde el meta Arnau Tenas a jugadores menos habituales como Rafa Marín, Thomas Partey, Oluwaseyi y Ayoze, e incluso dos que ahora son más suplentes que titulares como Sergi Cardona y Alberto Moleiro.

Intercambio de golpes

La batalla por el esférico fue frenética, y cierto es que en la primera mitad quien se adueñó más de la posesión fue el Ajax de Amsterdam, siendo el Submarino mucho más vertical y determinante en las transiciones defensa-ataque.

No se llevaban ni seis minutos y Sergi Cardona y Nico Pepe pusieron a prueba al meta Vitezslav Jaros, el mejor de los neerlandeses. El internacional checo se lució con dos paradones de foto.

El duelo siguió con el mismo guión, con un centro del campo rival más dominante y un Villarreal muy eficaz. Antes de la media hora fueron Oluwaseyi y Thomas Partey quienes lo intentaron, pero el canadiense mandó el balón al exterior de la red y el buen disparo colocado del ghanés fue sacado de nuevo por Jaros.

Pese al dominio, el Ajax no podía superar la férrea zaga grogueta. Tan solo una vez aparecieron los visitantes antes del descanso, con una aparición por su izquierda del lateral Wijndal, que desde dentro del área fusiló a un Arnau Tenas que sacó un brazo milagroso en gran parada a bocajarro. Con tablas terminaba el primer acto.

Golazo inicial

La segunda mitad arrancaba con la entrada de Buchanan para dar descanso a un vertical Moleiro, y con un golazo que anotó Tani Oluwaseyi. Corría el minuto 51 cuando, tras un envío largo de Rafa Marín lo convertía en asistencia Oluwaseyi al ganarle el duelo a Bouwman y fusilar desde la frontal a Jaros para hacer el 1-0.

Celebración del gol del Villarreal al Ajax. / Gabriel Utiel

Susto en la grada

El fervor del gol se vio enfriado por la intervención de los servicios sanitarios, que tuvieron que asistir a un empleado de seguridad que se sintió indispuesto, siendo llevado a un centro hospitalario entre ovaciones por parte del público y que se encontraba estable antes de la finalización del encuentro.

Con el susto en el cuerpo se reanudó el choque y el Villarreal lo pagó. El israelí Gloukh ejecutaba un libre directo en el minuto 61 el cual peinaba Comesaña molestando en la salida a Arnau Tenas, introduciéndose el balón en el marco amarillo. Era el 1-1 y tocaba volver a empezar con solo media hora.

El desenlace

Marcelino quemó sus naves con la entrada de Gerard Moreno, Mikautadze y Dani Parejo. El Submarino recuperó la posesión y tuvo ocasiones muy claras por medio de Pepe, por partida doble, Gerard, Mikautadze y Buchanan. Y ya se sabe, si en la élite perdonas, te matan. Lo hizo el noruego Edvardsen, que fusiló a Tenas en el minuto 90 desde dentro del área.

Un mazazo que intentaron maquillar Cardona y Veiga con dos postreros remates que casi fueron gol. Pero no. Esta Champions está maldita para el Villarreal.