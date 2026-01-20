Revive Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.