Eduardo López Zamora, nuevo presidente del Peñas Huesca

"Quiero cuidar lo que somos", dice el nuevo dirigente del club

Cartel de presentación del nuevo presidente

El Periódico de Aragón

Huesca

La Junta Directiva del Club Baloncesto Peñas se ha reunido para confirmar la nueva composición de sus cargos directivos, en un momento clave para el futuro del club.

Con el respaldo unánime de toda la Junta, Eduardo López Zamora asume la presidencia del CB Peñas. Le acompaña Luis Périz Juncosa como nuevo vicepresidente, mientras que Fernando Lascorz Frauca continuará su labor como vocal.

Un año de retos, un club que no se rinde

"No vamos a esconderlo: esta temporada nos ha puesto a prueba. Lesiones importantes, cambios en el cuerpo técnico y algunos baches en el camino que hemos tenido que superar. Pero también hemos visto algo que nos llena de orgullo: una afición que no falla, unas familias que siguen trayendo a sus hijos cada tarde al pabellón y unos canteranos que llevan nuestros colores con el mismo orgullo de siempre. Eso es el CB Peñas", dicen desde el club

Un presidente de Huesca, para Huesca

Eduardo López Zamora, oscense de 46 años, empresario, lleva el baloncesto en la sangre desde niño. Padre de dos hijos, ambos canteranos del club, conoce de primera mano lo que significa para una familia formar parte del CB Peñas.

«Asumo este cargo con muchísima ilusión y con un compromiso claro: cuidar lo que somos. Nuestra cantera y nuestras familias son el corazón del CB Peñas, y eso no va a cambiar. Vamos a trabajar para sanear la gestión económica, que es donde puedo aportar más desde mi experiencia profesional, pero sin perder nunca de vista que este es un club de personas, no de números. Y por supuesto, seguimos mirando a los playoffs. Este equipo y esta afición se lo merecen», ha señalado el nuevo presidente.

