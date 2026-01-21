El entrenador aragonés que forma canteras en Honduras: "En España el jugador llega antes a Fútbol 11"

Cristian Aleza, conocido en la comunidad por su etapa en el banquillo del Zaragoza CFF, ha cambiado la pizarra por la gestión estratégica a miles de kilómetros de casa. El técnico aragonés ejerce actualmente como Coordinador de Proyectos Deportivos en la Federación de Fútbol de Honduras, bajo el paraguas del programa TDS (Talent Development Scheme) impulsado por la FIFA. Su misión, lejos de limitarse a la táctica desde la banda, consiste, «en hacer crecer de manera integral el fútbol en Honduras», cuenta.

Aleza ha aterrizado en un país que «tradicionalmente ha destacado por su pasión y diversidad en este deporte», pero que requería de una profesionalización en sus cimientos. El aragonés explica que el país «necesitaba reorientar un plan de identificación y desarrollo del futbolista, de formación del entrenador e incentivar un sistema de competiciones que le garantice oportunidades». Aun así, si bien no entrena, el de Cristian no es un trabajo de escritorio. «Nuestro trabajo es multifuncional», asegura. Por ejemplificar, añade Aleza que dirige de forma directa la eclosión de talentos: «Ejerzo como director técnico en la primera etapa del jugador en selecciones nacionales».

El choque con la realidad del fútbol base local ha sido notable para un técnico formado en la estructura europea. «Observar y conocer contextos muy diferentes es un reto mayúsculo para establecer objetivos comunes», admite. La organización territorial de Honduras, dividida en 18 departamentos, plantea múltiples desafíos, tanto logísticos como competitivos, ya que «carece de Ligas continuadas anualmente, con demasiada pausa para los que clasifican a playoff».

Cristian Aleza, durante su etapa como entrenador del Zaragoza CFF. / SERVICIO ESPECIAL

Sin embargo, esta estructura también arroja fenómenos precoces que en España serían impensables. Aleza remarca que «el jugador que destaca puede estar compitiendo con su primer equipo con 15 o 16 años». De hecho, añade, «ya hay dos jugadores sub-17 que han debutado en Primera División». Eso sí, la especialización llega más tarde: «En Aragón y España, el jugador experimenta antes llegar a ‘Fútbol 11’, ya que en Honduras hasta sub-15 no se especializa en estas dimensiones». Para paliar estas diferencias, están implementando Centros de Formación de Talento en categorías inferiores: «Es como una selección autonómica en Aragón».

Es por esto que la infraestructura es clave. Elementos que en Europa se dan por sentado, como «campos de fútbol en condiciones, salas de audiovisual y aulas de apoyo escolar» son medios fundamentales que allí cobran un valor especial. «El futbolista hoy nace ya con eso. El jugador en Honduras es agradecido y valora mucho más que en España estas condiciones», afirma.

Cristian Aleza, coordinador de Proyectos Deportivos en la Federación de Fútbol de Honduras. / SERVICIO ESPECIAL

No obstante, el factor humano es la base de su metodología. Para Aleza, lo más complejo de implantar un nuevo sistema de trabajo es «fidelizar a las personas que te acompañan en el camino y que se vean parte del proceso, además de aceptar la propia cultura», subraya.

Es inevitable mirar hacia la temporada en la que fue campeón de Liga con el Zaragoza CFF, quedándose a las puertas del ascenso. «Se vivieron momentos muy bonitos, y otros no tanto», recuerda. Desde la distancia, observa el auge del fútbol femenino español, al que considera «referencia mundial en todas sus categorías». Sobre su futuro, el aragonés no planifica en exceso. «Me encuentro cómodo en Honduras, midiendo el presente», concluye.