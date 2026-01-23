Álex Rins lucirá en el GP de Aragón un casco diseñado por escolares de Teruel

El piloto de MotoGP natural de Valdealgorfa (Teruel) Álex Rins lucirá en el Gran Premio de Aragón de este año un casco cuyo diseño lo realizarán los escolares de cuarto a sexto de Primaria de la provincia que ganen un concurso.

El circuito de Motorland Aragón, que acoge la prueba, ha informado este viernes en una nota de prensa de la iniciativa, que ya se realizó el año pasado y que en este 2026 volverá a hacerse el fin de semana del 28 al 30 de agosto.

Como sucedió entonces, los diseñadores serán los ganadores de un concurso en el que participará el alumnado de los colegios de las comarcas del Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón-Caspe, Maestrazgo, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.

Esta iniciativa tiene como objetivo involucrar de manera creativa a los alumnos de cuarto a sexto de Primaria de los centros educativos de estas zonas, así como del colegio de Educación Especial Gloria Fuertes. El diseño ganador será puesto en producción en una versión "inspirada en", además de ser el que luzca el propio piloto durante el Gran Premio de Aragón.

Los grupos participantes estarán formados por entre tres y seis alumnos y el trabajo deberá realizarse en el aula, siguiendo las instrucciones que recogen las bases del concurso, cuyo proceso de recogida de participaciones se desarrollará entre el 2 de febrero y el 30 de abril.

Noticias relacionadas

Tras la presentación de los diseños, el jurado, compuesto por Álex Rins y miembros de su equipo, decidirá el grupo ganador antes del 5 de mayo. El premio consistirá en un pase para cada integrante del grupo para asistir el jueves al Gran Premio de Aragón, que se celebrará del 28 al 30 de agosto en el circuito turolense, donde el piloto les esperará para presentar oficialmente el casco y mostrarles las instalaciones y el ‘paddock’ de MotoGP.