La DPZ lanza sus ayudas para actividades deportivas, dotadas con 640.000 euros

La Diputación de Zaragoza ha convocado sus ayudas para los clubes, las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades deportivas en los municipios de la provincia, una línea de subvenciones cuyo presupuesto vuelve a situarse en los 640.000 euros. Según ha informado este viernes la institución provincial en una nota de prensa, las solicitudes para acceder a las ayudas pueden presentarse desde el lunes hasta el 16 de febrero.

Con estas subvenciones, las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación, entre otras. Además, la Diputación de Zaragoza complementa estas ayudas al deporte aficionado con otra convocatoria de subvenciones destinada a los clubes que compiten en categorías nacionales.

Las bases de las ayudas para actividades deportivas se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y establecen que podrán ser beneficiarios las asociaciones, los clubes y otras entidades sin ánimo de lucro que tengan su sede social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza, salvo la capital, y que además estén inscritas en el registro de entidades deportivas del Gobierno de Aragón. El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles, por lo que termina el 16 de febrero y las entidades que cumplan los requisitos marcados en las bases deberán presentar un presupuesto de entre 2.000 y 4.000 euros.

Cada entidad podrá pedir una única subvención para una actividad y podrán recibir una ayuda que cubra hasta el 80 % de ese presupuesto. El pasado año un total de 310 clubes y asociaciones recibieron una subvención de la DPZ, dentro de su convocatoria de ayudas para actividades deportivas.

Noticias relacionadas

Con estos fondos financiaron un amplio abanico de pruebas y competiciones en deportes como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otros.