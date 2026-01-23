Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Cojo la parte positiva, la carga física no está ahí"

El Casademont Zaragoza vuelve de su desplazamiento a Grecia con motivo del partido de FIBA Europe Cup ante el Peristeri, un duelo vital para las opciones de los aragoneses que no pudo jugarse por las goteras en el pabellón griego. El entrenador del conjunto rojillo, Jesús Ramírez, ha valorado en la previa del enfrentamiento de este sábado (18.00 horas) ante el Girona el significado de este aplazamiento y la importancia del nuevo choque.

Para el técnico, la anulación del partido no les ha afectado en exceso, pero tampoco les ha dejado buen sabor de boca. “No nos ha trastocado, pero es un factor muy difícil de explicar porque volvimos a ir de viaje con una sensación de no haber competido, de no meterte en el avión contento o enfadado por ganar o perder y de no haber hecho a lo que íbamos”, explica.

Aun así, le ha servido al conjunto aragonés para acabar de depurar un parte médico que aún arrastraba jugadores con molestias y en el que ahora solo está Dubljevic. “Cojo la parte positiva, que la carga del partido no está ahí y vamos a tener algo más de energía para Girona. Entonces, a partir de ahí, día normal. Ayer tuvimos viaje, pero sin la carga del partido. Es un poco más agradecido físicamente. Ahora hacer borrón y empezar a pensar en Girona”.

Joel Soriano, del Casademont, en el partido ante Gran Canaria en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No obstante, asegura el técnico que la ambición ante el Peristeri era máxima. “Sí, estaban mentalizados. De hecho, entramos en el vestuario, salimos, intentamos que todo lo que estaba pasando, el no saber si íbamos a jugar o no, no afectara. Y los chicos parecían metidos. Veíamos al equipo bien y yo quería jugar el partido. A la media hora, a la hora… pero al final no fue posible”, indica.

Ahora, la mirada está ya puesta por completo de nuevo en Liga, donde el Casademont tiene por delante un duelo directo en cuanto a situación clasificatoria. “Sí, es un partido muy importante, otra vez. Por otra parte, volvemos a casa después de seis partidos, de muchos días, mucho movimiento, pero con ganas de volver a casa, de jugar aquí y afrontar este encuentro. Girona es un equipo muy difícil, que lo está haciendo muy bien. Volver a resetear y enfocarnos en lo importante, que es preparar el partido”.

Los jugadores del Casademont se van al vestuario en el descanso del partido ante el Gran Canaria. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Un duelo en el que los aragoneses volverán al Príncipe Felipe tras seis desplazamientos solo en lo que va de año. Todo ello, en un fin de semana importante para el deporte en la comunidad, algo que Ramírez cree que puede reforzar al grupo gracias al calor de la afición. “Venimos de hoteles, pabellones con goteras y otros muy chulos como el de Valencia. Pero tenemos ganas de jugar aquí. Y más con lo que tenemos por delante, con la sub-22, con las chicas, con todo el fin de semana del baloncesto aragonés. Estamos muy metidos en nuestra dinámica, más con tantos partidos y viajes que estamos teniendo. Pero hay que poner en valor esto también y disfrutarlo”.

Sobre el conjunto catalán, ha remarcado varios puntos fuertes de un rival poderoso: “Girona está jugando muy buen baloncesto. Está teniendo muy buen balance entre correr y jugar a campo abierto con sus manejadores, con Livingston, con Vildoza…, con muy buenos espacios a medio campo. Y eso tenemos que controlarlo”. Aun así, el Casademont Zaragoza tiene también argumentos para enfrentar al Girona. “Vamos a tener un contraste entre dos equipos. Ellos tiran mucho y muy bien de tres. Nosotros tenemos alguna dificultad ahí. Y al contrario, nosotros estamos haciéndolo bien en la pintura y ellos tienen algún problema más ahí. Pues intentar llevar el partido un poco en nuestra dirección. Mejorar nuestros espacios para que los tiros de tres puntos lleguen con más facilidad y suba el porcentaje y también la cantidad de tiro”, añade.

En lo referente al capítulo de fichajes, el técnico no ha dado excesivos detalles, pero sí ha dejado entrever las intenciones del conjunto rojillo en un mercado en el que permanecía paralizado hasta hoy. “Seguimos trabajando más intensamente en las últimas horas y días. Vamos a ver si tenemos buenas noticias pronto”, ha afirmado el técnico horas antes del anuncio del fichaje de su nuevo escolta, Josh Richardson.