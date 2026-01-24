Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pau Sans ZaragozaBorrasca IngridAyuso ZaragozaGoteras pabellónJulián DelmásDebate El Periódico
instagramlinkedin

FÚTBOL

La final de la Copa del Rey apunta al domingo 19 de abril en Sevilla

La RFEF y LaLiga negocian adelantar una semana el partido que se disputará en el Estadio de La Cartuja

El Barça ganó la última Copa del Rey.

El Barça ganó la última Copa del Rey. / Joan Monfort / AP

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

La final de la Copa del Rey de esta temporada no tiene fecha todavía. Bueno, sí la tiene, pero no es válida. El sábado 25 de abril, el día fijado en el calendario de la temporada para ese partido genera demasiados problemas para se juegue en Sevilla, pese a que la ciudad presentó su candidatura cuando ya conocía que se jugaría ese día. Y entre buscar otra sede y otra fecha, la RFEF de Rafael Louzán se ha decantado desde el primer momento por la segunda opción.

La coincidencia con la Feria de la ciudad y con el GP de Jerez de MotoGP que se celebra a apenas 90 kilómetros de la capital andaluz desaconsejaban, a nivel de disponibilidad hotelera y de efectivos policiales, el 25 de abril como fecha. Tras analizar varias alternativas, la que gana peso es el domingo 19 de abril.z

El Betis condiciona la fecha

"Hay un cambio de fecha y hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea la fecha que vamos a consolidar", ha explicado Louzán este sábado en Castellón, donde Real Madrid y Barça disputan la final de la Supercopa femenina.

Aunque no ha especificado si se jugaría el sábado o el domingo, lo más probable es que se celebre en el último día de la semana. Ese jueves 16 se disputa la vuelta de cuartos de final de la Europa League, por lo que el Betis podría necesitar La Cartuja para ese encuentro, dado que el club andaluz juega sus partidos en el que fuera estadio olímpico, debido a las obras del Benito Villamarín. Jugar el sábado haría que los plazos para la puesta a punto del estadio fueran demasiado escasos.

Noticias relacionadas

Mover la final de Copa comportará también el desplazamiento de una o dos jornadas de Liga. El fin de semana del 19 abril está fijada la jornada 32ª y tres días después se disputa, entre semana, la 33ª. "Hemos hablado con LaLiga porque hay un calendario apretado, hay pocas fechas y estamos de acuerdo", ha apuntado Louzán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
  2. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  3. El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
  4. El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero
  5. La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
  6. Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'Rober González es el jugador que queríamos desde el inicio
  7. Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
  8. Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador de Real Zaragoza y Castellón: 'Cuando el Zaragoza se salve, que la gente pida cabezas si es necesario

El ministro Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez, se vuelca en la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón

El ministro Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez, se vuelca en la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón

Susto en el Moncayo (Zaragoza): un alud sorprende a tres montañeros y deja un herido

Susto en el Moncayo (Zaragoza): un alud sorprende a tres montañeros y deja un herido

Un 'funeral' para pasárselo "de muerte": Teatro Che y Moche celebra los 20 años del espectáculo en Zaragoza

Un 'funeral' para pasárselo "de muerte": Teatro Che y Moche celebra los 20 años del espectáculo en Zaragoza

El Huesca busca la reacción en Andorra pendiente de la nieve

El Huesca busca la reacción en Andorra pendiente de la nieve

El Casademont Zaragoza-Girona de ACB, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza-Girona de ACB, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

La previa del Casademont Zaragoza-Jairis: el líder vuelve a escena ante el campeón de Copa

La previa del Casademont Zaragoza-Jairis: el líder vuelve a escena ante el campeón de Copa

Crítica de Javier Losilla del concierto de Lee Fields: Un inmarcesible campo de soul

Crítica de Javier Losilla del concierto de Lee Fields: Un inmarcesible campo de soul
Tracking Pixel Contents