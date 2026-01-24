FÚTBOL
El Utebo suma en Amorebieta su tercera victoria consecutiva (0-1)
Diego Suárez dio el triunfo a los zaragozanos
El Utebo continúa con paso firme en la zona alta del grupo 2 de Segunda RFEF. El conjunto de Juan Casajús sumó tres puntos más en una complicada salida como la que le ha tocado este sábado al campo del Amorebieta. Un tanto de Diego Suárez en el minuto 76 sentenció el encuentro y la tercera victoria consecutiva de los zaragozanos, que suman 36 puntos tras la disputa de 20 jornadas y se mantienen en el tercer puesto de la clasificación, que da derecho a disputar el playoff de ascenso.
El Utebo fue el único equipo aragonés que vio adelantado su partido. En la jornada de este domingo el Ebro abre el fuego en el campo del Basconia a las 11.30, el Deportivo Aragón, colista, recibe a la Mutilvera, el Ejea al Beasain y el Barbastro visita al Valencia B, los tres a las 12.00 horas.
Mientras, en Primera RFEF el Tarazona recibe a las 12 horas al Hércules de Alicante, un equipo histórico que ha militado tanto en Primera como en Segunda división y que hace ya bastantes años no está en el fútbol profesional. El Teruel tiene un complicado desplazamiento hasta tierras alicantinas para enfrentarse a las 18.15 horas al Eldense, tercero en la clasificación.
FICHA TÉCNICA
SD AMOREBIETA: Altamira, Castañeda, Onaindia, Arratibel, Ituarte, Arazlluz (Luaces, min. 83), Elías, Rekagorri (Echaniz (min. 71), Intxausti (Sánchez, min. 83), Zorrilla y Torrico.
UTEBO FC: Chanza, Meseguer, Adán, Alberca, Marín, Suárez, Sanchís, Pedrosa (Beitia, min. 71), Aguado (Rodríguez, min. 89), Delgado (Rivera, min. 89) y Mendinueta.
GOL: 0-1, min. 76, Diego Suárez.
ÁRBITRO: Carralero Calvo. Amonestó a Torrico, Arratibel e Intxausti, en los locales, y a Alberca, del Utebo.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Campo Municipal de Urritxe. El árbitro consignó en el acta que el delegado del equipo local les increpó en el descanso en el túnel de vestuarios y tuvo que ser retirado por personal de su propio club.
