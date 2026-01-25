De la ACB al golf y a pinchar música en discotecas: "Es como la adrenalina que tenía cuando jugaba al baloncesto"

La trayectoria de José Luis Maluenda siempre ha estado ligada a la precisión. Primero, donde casi todos lo conocieron: tirando al aro, ya fuera en el Príncipe Felipe o La Fonteta. Pero luego llegó el otro gran reto deportivo de su vida, sobre el green. El canterano y exjugador del CAI Zaragoza, natural de Calatayud, se retiró prematuramente del deporte de élite por las lesiones. Sin embargo, Maluenda encontró en el golf, y en la música, las vías para canalizar la competitividad y la adrenalina que antes le brindaba el baloncesto profesional.

José Luis Maluenda, en un partido de baloncesto en su etapa en el Valencia Basket. / SERVICIO ESPECIAL

No obstante, su incursión en esta nueva disciplina no fue una decisión meditada de cara al futuro, sino fruto de la casualidad y, en particular, de la amistad que mantenía con el exfutbolista Gerard López, quien era todo un apasionado. «Él tenía siempre golf puesto en la tele y a veces me llevaba a jugar con él», recuerda Maluenda sobre sus inicios. Aun así, matiza que al principio «no le daba importancia» y lo veía simplemente como «un buen deporte para practicarlo de vez en cuando». La verdadera afición, que él califica ahora como «una enfermedad» que tarde o temprano llega a todos los golfistas y que en sus inicios no padecía, llegó con su retirada del baloncesto. Fue entonces cuando empezó a jugar cinco días a la semana y, de un hobby, nació una ocupación profesional junto al guitarrista de Presuntos Implicados, Juan Luis Jiménez: «Decidimos hacer un torneo que se llama Locos por el Golf y llevamos ya 19 años haciéndolo».

Una de las cosas más sorprendentes es que, después de jugar al baloncesto al más alto nivel, el bilbilitano ha llegado a encontrar más exigencia sobre el césped que sobre la pista. Para Maluenda, en el mundo del golf existe «muchísima más presión» que en el baloncesto de élite. «Yo he podido hacer un tiro libre con 5.000 o 7.000 personas gritándome en contra y no tenía ningún tipo de nerviosismo», asegura. En el golf, en cambio, cada detalle cuenta: «Te plantas en el tee del uno, pones la bola y con que haya cuatro o cinco personas mirándote, te pones nervioso».

José Luis Maluenda pincha música electrónica con una mesa de mezclas. / SERVICIO ESPECIAL

Si bien es cierto que su vida ha caminado entre estas dos disciplinas deportivas, hay por encima de ellas una gran pasión que le acompaña desde siempre: la música. Maluenda la define como su «gasolina» desde que era un niño, cuando se dormía con su Walkman escuchando a Depeche Mode. Ahora, aunque no se considera un DJ profesional, pincha ocasionalmente en eventos y discotecas. Esa faceta le permite recuperar sensaciones perdidas tras su retiro: «Para mí es como la adrenalina que tenía cuando jugaba a baloncesto. Cuando me falta un poquito, eso lo compensa».

Para mí pinchar es como la adrenalina que tenía cuando jugaba a baloncesto. Cuando me falta un poquito, eso lo compensa José Luis Maluenda — Exjugador del baloncesto

Pese a residir en Valencia, Maluenda nunca se desligó de Aragón. Al retirarse, fundó una escuela de baloncesto en Calatayud que mantuvo durante más de una década, viajando cada fin de semana. «Al final se hace duro. No es lo mismo estar en tu ciudad que tener que desplazarte», reconoce sobre el proyecto que tuvo que dejar.

Repasando su carrera, el tirador guarda con cariño su paso por la cantera del CAI Zaragoza, donde su participación en el primer equipo dejó una marca histórica y una gran anécdota: «Mi debut oficial en ACB es de seis décimas de segundo». Bajo las órdenes de Alfred Julbe, Maluenda salió al final del primer tiempo con menos de un segundo en el crono: «No toqué el balón, terminó el tiempo y no volví a jugar ese partido», rememora una persona que ha destacado, después de todo, por saber reinventarse.