Aragón gana 13 medallas en el Campeonato de España de Snowrunning

Aragón ha ganado el oro por Selecciones Autonómicas, en la competición femenina, y ha sumado 12 medallas individuales entre las distintas categorías de edad del Campeonato de España de Snowrunning, el primer título de la temporada de carreras por montaña. Con estos resultados, el equipo de la FAM muestra todo su nivel y potencial para un año en el que participará en los cuatro campeonatos de España.

El snowrunning es un trail sobre nieve en la que se corre con zapatillas con crampones. La prueba valedera para el Campeonato ha sido el X Snowrunning Larra-Belagua, disputado este sábado en el Centro Nórdico Larra-Belagua, en el valle del Roncal (Navarra),. Los participantes se han enfrentado a un recorrido de 12 km de longitud y 436 m de desnivel positivo, dando dos vueltas al mismo circuito por las pistas del centro; los juveniles y junior han realizado una única vuelta (6 km y 218 m de desnivel). En total, 267 deportistas han participado en esta prueba que, como novedad, se ha celebrado a mediodía, en lugar de su horario nocturno habitual; además, el trazado se tuvo que acortar 1 km debido a la gran nevada caída en las horas anteriores.

El equipo femenino de la Selección Aragonesa se ha proclamado vencedor en la competición por selecciones autonómicas, que se decide por los resultados de las cuatro corredoras mejor clasificadas. Laura Labarta Pueyo (tercera individual), Irene Guarc Enguita (sexta), Marina Albesa Burgués (séptima) y Ana Pilar Heras Pérez (undécima) han formado el cuarteto que ha conseguido el oro, por delante de las selecciones de Cataluña y Castilla y León. Las otras tres representantes aragonesas también acabaron dentro del top 20 de la carrera.

Equipo de Aragón de carreras por montaña. / SERVICIO ESPECIAL

En la misma carrera, al bronce individual de Laura Labarta, del club Peña Guara, se han sumado dos medallas en la categoría Promesas (de 21 a 23 años), con el oro de Álvaro Osanz Laborda, del Grupo de Montaña Sabiñánigo, y la plata de Javier Vives Pradera, de la Asociación Deportiva Maestrazgo. Otros dos podios han llegado en las subcategorías de veteranos: Miriam Llop Bielsa, bronce en Veteranos A (40-49 años); y Francisco Osanz Lafita, plata en Veteranos C (60 y más).

En las categorías juvenil (17-18 años) y junior (19-20), que han realizado una única vuelta al circuito, han participado doce chicos y chicas del Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por Montaña (GTACAM), que han conseguido 6 medallas. En junior femenino, Katia Lucas Prado, del club Peña Guara, se ha proclamado campeona de España; y Elia Beltrán García, de la Asociación Deportiva Linza, se ha llevado la plata; otra plata ha sido para Dídac Ibáñez Riera, del club Matarraña Team. De la misma manera, entre los juveniles se han alzado con la plata Mateo Santoralia Mustafa, de Peña Guara; y Telma López Méndez, del Club Atlético Sobrarbe; y Laia Manzana Vidal, de la A.D. Maestrazgo, ha conseguido el bronce.

Los objetivos de la temporada

Tras este buen inicio, los deportistas de la Selección Aragonesa y el Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por Montaña trabajan para preparar las pruebas sobre tierra. A lo largo del año seguirán el Campeonato de Ultra, el 11 de abril en la prueba Desafío Calar del Río Mundo (Riópar, Albacete); el Campeonato de Kilómetro Vertical, el 25 de abril, en la carrera KV Puerto del Alacrán (Casavieja, Ávila); y el Campeonato de Carreras en Línea, el 27 de junio en la Abeduriu Trail Race (El Entrego, Asturias).

Este será el segundo año consecutivo en el que Aragón competirá con equipos masculino y femenino en los cuatro títulos de campeonato. En 2026, la Selección Aragonesa cuenta con el patrocinio de la Denominación de Origen Cariñena y un renovado proyecto, con la meta de superar los resultados obtenidos en 2025, en el que ganó 8 medallas nacionales en sénior y 16 puestos entre el top 10. Además, 4 corredores aragoneses fueron convocados para competir internacionalmente con la Selección Española, con la que consiguieron un bronce europeo y un sexto puesto mundial.

La participación aragonesa se ha completado con otros 18 deportistas. Además de los medallistas, en sénior han competido Olmo Allué, Javier Barea, Germán Castel, Xavier Cortes, Alberto García, Alexander González, Carlos Pitarque, Victoria Barrul, Aitana Domenech y Alba Loras. En las categorías de edad inferiores también han estado, en promesas, Anibal Navarro, en junior Germán López; y en juvenil: Iván Benedicto, César González, Héctor Tena e Inés Egea.