Aragón revalida el título de campeón de España de cross en relevo mixto

Se ha disputado en la mañana de este domingo el 108º Campeonato de España de Campo a Través. El escenario ha sido el circuito de El Pinillo, en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. El gran protagonista del campeonato ha sido el barro, omnipresente en el recorrido como nunca, lo que ha otorgado al certamen de este año de un grado de épica y dureza pocas veces vistas.

La mañana ha sido invernal, con frío y una temperatura de 8º C y mucha humedad, nublada en todo momento y con cierto viento; la lluvia ha hecho acto de presencia en algunas ocasiones, complicando aún más el desarrollo del campeonato. Con el majestuoso castillo de Almodóvar como testigo del campeonato, el circuito de El Pinillo ha sido muy duro para los atletas.

Con una bonita parte transcurriendo por un espeso olivar, el circuito estaba muy blando en general, embarrado, muy embarrado en ocasiones, y embarradísimo como pocas veces hemos visto (como en la salida y la llegada) y completamente encharcado en otras, como consecuencia de las abundantes lluvias de los últimos días. Para rematar lo complicado del recorrido, al final de cada vuelta había un repecho durísimo y difícil de gestionar.

La bella prueba del relevo mixto estuvo, como siempre, repleta de emotividad y sentido de equipo. Cada uno de los cuatro relevistas del relevo mixto tuvo que correr una vuelta, para completar 6.981 metros por equipo, aproximadamente. Aragón hizo buenos los pronósticos y revalidó el título logrado en Getafe 2025. Lo hizo con un cuarteto formado por Rubén Egea, Sandra Labarta, Pol Oriach y Elena Martín. La plata fue para Cataluña, tercera el año pasado y que durante muchos momentos estuvo en cabeza con Aragón; el cuarteto catalán estuvo formado por Joan Bru, Carla Domínguez, Alex Salas y Elia Saura. La medalla de bronce fue para la Comunidad Valenciana, que fue de menos a más, con Alejandro Ortiz, Lucía Sillas, Mohamed Reda y Andrea Rodríguez. Cuarto lugar para Castilla y León, plata en 2025, quinto para Andalucía y sexta plaza para Navarra.

El resto de campeones

El más rápido en la categoría masculina absoluta fue Nassim Hassaous, que firmó recientemente un brillante debut en maratón con 2h08:44 en Valencia y cuenta con experiencia como campeón de Europa por equipos en el Eurocross de Antalya 2024. El atleta español, representante de Navarra, paró el crono en 28:23 sobre un recorrido de 8.741 metros por delante del burgalés Dani Arce (28:59) y Zakaria Boufaljat, de Andalucía, que registró 29:04.

"Estoy muy contento. Es el primer título de campeón de España de cross, una de las disciplinas más duras que hay en el atletismo y reafirmar el buen trabajo que estamos haciendo", dijo Hassaous, al témino de la carrera.

La carrera femenina, también sobre 8.741 metros, se la adjudicó la asturiana Isabel Barreiro, nueve veces internacional en cross en diferentes categorías y que llegó a la cita tras ser la primera española en el reciente y prestigioso cross de Elgoibar, confirmando su regularidad en este tipo de pruebas.

Barreiro hizo frente al barro y a las duras condiciones del circuito para ganar con un tiempo de 34:17, solo tres segundos menos que la balear Andrea Romero (34:20). Tercera fue la segoviana Claudia Corral con 34:34.

Además del reparto de triunfos en las categorías individuales, el Campeonato de España también dio a conocer a las mejores federaciones en la disciplina del campo a través.

En las diferentes competiciones cada federación pudo inscribir hasta cinco atletas por categoría, puntuando los tres primeros para la clasificación por equipos. El sistema de puntuación premió la regularidad, resultando vencedor el conjunto con menor suma de puntos.

En la masculina absoluta la federación ganadora fue Castilla-La Mancha gracias al resultado de Jaime Migallón (sexto 29:34), Abderrahman Aferdi (octavo 29:40) y Brahim El Ourzadi (duodécimo 30:20). Segunda quedó Cataluña, que, liderada por Adam Maijó y Eric Lore, no pudo revalidar su título, y tercera fue Castilla y León.

La femenina absoluta la lideró Cataluña, con un equipo formado Julia Solé (quinta 35:16), Anna Torrás (octava 35:17), Marina Guerrero (undécima 36:23), Clara Las Heras (36:38) y Mireia Guarner (36:58). Segunda Castilla La Mancha y tercera Madrid.