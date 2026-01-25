El Deportivo Aragón despierta del coma en casa ante la Mutilvera (3-2)

El Deportivo Aragón se ha despertado de su letargo al ganar en casa a la UD Mutilvera con remontada incluida. El conjunto blanquillo llevaba desde el 11 de octubre sin conocer la victoria hoy se ha rehecho pese a verse con una desventaja de dos goles en el marcador.

El Deportivo Aragón despierta del coma en casa ante la Mutilvera. / Deportivo Aragón

El equipo navarro parecía tener el duelo atado con los goles de Goikoetxea en el minuto 8 y en el 11 de partido. Sin embargo, en la segunda parte el filial del Real Zaragoza ha levantado la cabeza al consumar una remontada que lanza un mensaje de esperanza para lo que resta de temporada.

Además, el próximo sábado, el Aragón visitará al CD Ebro para el derbi zaragozano de Segunda RFEF. El conjunto arlequinado ha empatado a 1 este domingo en campo del Basconia y sigue acomodándose en la zona media de la clasificación. Los de Javier Genovés son octavos con 28 puntos y tienen el playoff a seis, uno más que una zona del descenso que ven ahora a cinco de distancia.

Los jugadores de Ebro celebran el gol en el partido ante Basconia. / CD Ebro

También ha empatado la SD Ejea, aunque esta lo ha hecho en casa ante el Beasain (1-1). Los aragoneses se han puesto por delante con un gol en el minuto 7 y han aguantado el resultado hasta encajar en el 79 de partido. Los ejeanos siguen una jornada más en el puesto de playout con 23 puntos, los mismos que su principal perseguidor, la UD Mutilvera, al que se enfrentarán el próximo fin de semana.

Por último, en el Grupo 3 de Segunda Federación, el Barbastro has sacado otro empate a domicilio contra el Valencia Mestalla (1-1). El choque se ha ido sin goles al descanso y, en el minuto 67, el filial valenciano se ha puesto por delante, aunque tan solo durante los 4 minutos que les ha costado a los de Dani Martínez reaccionar y meter el empate. El siguiente domingo, el conjunto altoargonés recibe al Poblense.