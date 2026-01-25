Segunda División
Fútbol
LaLiga: Atlético de Madrid - Mallorca
Redacción
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- Pau Sans no se entrena con el grupo y deja clara su situación de descarte