El Monzón vence al líder Calamocha y el CD Cuarte toma su lugar en Utrillas

Los puestos de descenso siguen siendo del Belchite, con 14 puntos, y del Castas y el Zuera, con 11

El once titular del Monzón ante el Calamocha en el Isidro Calderón.

El once titular del Monzón ante el Calamocha en el Isidro Calderón. / Atlético Monzón Alumbra

Bruno Palacio

El Atlético Monzón ha vencido este domingo en casa un Calamocha (2-0) que llegaba a la decimonovena jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación líder y dejó en las manos del CD Cuarte la opción de acceder a la primera plaza. Los de Javi Álamo hicieron los deberes en Utrillas (0-2) y recuperan el liderato de una clasificación muy apretado en la zona alta. Completan el playoff de Tercera el Épila y la SD Huesca B.

También sumaron de tres este domingo el Almudévar, ante el Cariñena, el Huesca B en Tamarite y el Épila ante un Binéfar que se acerca peligrosamente a la zona baja. Terminaron en empate el Belchite-Caspe, La Almunia-Casetas y el Andorra ante el Illueca.

Los puestos de descenso, cada semana más marcados, siguen siendo del Belchite, con 14 puntos, y del Castas y el Zuera, con 11. Fija la salvación el Illueca con 17 puntos.

El Monzón vence al líder Calamocha y el CD Cuarte toma su lugar en Utrillas

El Monzón vence al líder Calamocha y el CD Cuarte toma su lugar en Utrillas

