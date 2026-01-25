Olmos y Pérez vencen en la décima Carrera del Roscón

Más de 1.800 atletas se dieron cita en el Parque del Agua Luis Buñuel para celebrar San Valero por anticipado con una de las primeras grandes citas atléticas del año, la carrera que organiza desde hace diez años Os Andarines d'Aragón. En una mañana fría pero sin lluvia, la Carrera del Roscón volvió a batir récords. Desglosado por pruebas, en la 10K tomaron la salida 971 hombres y 459 mujeres, mientras que en la versión 5K fueron 190 hombres y 208 mujeres los que estaban a las 11.00 horas en la torre del agua para recorrer el trazado establecido.

En la carrera masculina, Jesús Olmos se impuso con un tiempo de 30.27 y cierta distancia con Víctor Carrasco (Zenit La Mafia), que llegó en 32.22. Olmos ganó la carrera con suficiencia, pues en el primer parcial ya sacaba algo más de un minuto a un grupo de cuatro perseguidores. Santiago Giménez completó el podio con un tiempo de 32.26. Alicia Pérez fue la más rápida con un tiempo de 37.41, por delante de la olímpica Isabel Macías, con 38.32 y de Cristina Pablos, que completó el podio con un crono de 41.16.

En la carrera del Rosconcico, de cinco kilómetros, Javier Castels, del Atletismo Pómez Barbastro, fue el primero en cruzar la meta en 17.08, por delante de Vlady Ochoa, del Gym Pilates Velvet, que necesitó 17.32 y de Daniel Esteban, que completó el recorrido en 17.54 minutos. Cristina Gimeno fue la más rápida con un tiempo de 20.52 minutos, seguida de Eva Zaro, del Transnatur Triatlón Europa, que completó los cinco kilómetros con dos minutos más de tiempo. Judith Cativiela completó el podio cruzando la meta en 23.00 minutos.

La carrera volvió a resultar un éxito en una mañana deportiva que comenzó mucho antes del pistoletazo de salida, puesto que la organización habilitó zonas para el calentamiento. El Parque del Agua Luis Buñuel volvió a ser el escenario perfecto para que la Carrera del Roscón confirmara su asentamiento en el calendario.