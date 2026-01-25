El Tarazona deja escapar un punto en casa ante el Hércules (2-2)

La SD Tarazona ha dejado escapar este domingo un punto en casa contra un rival directo en la zona media de la tabla al encajar un gol desde los once metros en el minuto 94 de partido. Hasta dos veces se pusieron por delante en el marcador los de Juanma Barrero, pero el Hércules se repuso bien y sacó un empate en los instantes finales del encuentro.

Agüero, del Tarazona, sentado en el suelo tras una acción con un jugador del Hércules. / SD Tarazona

El reparto de puntos deja a ambos equipos con 28, con el Tarazona en decimosegunda posición y el conjunto alicantino un puesto por encima. Además, los aragoneses mantienen la zona de descenso a dos puntos de distancia, los mismos a los que se queda el playoff a falta de varios partidos por disputarse esta jornada.

El próximo fin de semana, el conjunto rojillo visitará el estadio de La Cerámica para enfrentarse al Villarreal B. El filial del submarino amarillo llegará tras haber empatado este sábado en uno de los campos más difíciles de la categoría en el Grupo 2 de Primera Federación, ante el Atlético Madrileño.