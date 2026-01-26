Moeve Fútbol Zone 1x10: análisis, debate y conexión con la actualidad del fútbol español

El programa arrancará con la editorial de Carlos Monfort, que servirá para contextualizar una jornada marcada por la igualdad en la clasificación y por partidos que empiezan a definir dinámicas de cara al tramo decisivo de la temporada.

A continuación, Xavi Espinosa se encargará de la sección de Titulares, con un repaso a resultados, clasificación y calendario de las principales competiciones: Liga EA Sports, Liga F Moeve y LaLiga Hypermotion.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

El bloque central estará protagonizado por la tertulia, con la participación de los periodistas Jaume Naveira y Alejandro Segura, que debatirán a fondo sobre todo lo que deje la jornada 21 de la Liga EA Sports.

Uno de los momentos destacados llegará con la Conexión Prensa Ibérica, que conectará en directo con Vigo. Juan Carlos Álvarez analizará la situación deportiva del Celta de Vigo y las sensaciones que deja el partido ante la Real Sociedad. El fútbol femenino tendrá su espacio con la sección Liga F Moeve. Junto a Maria Tikas, el programa repasará lo más relevante de la jornada 17 de la competición. La LaLiga Hypermotion llegará de la mano de Mario Jiménez, que analizará cómo se ha desarrollado la jornada 23 en Segunda División y cerrará el bloque con la habitual sección del semáforo.

El compromiso social volverá a estar presente en Fútbol para todos. Claudia Espinosa realizará la previa de la segunda fase del torneo LaLiga Genuine Moeve, que se celebrará el próximo fin de semana en Cádiz.

Antes de la despedida, el programa mirará a la conversación digital con la sección de Redes sociales, donde Joaco Soneira repasará los vídeos y las imágenes más comentadas del fin de semana. El programa se cerrará con la despedida final, poniendo el broche a una nueva edición de Moeve Fútbol Zone, que podrá verse hoy a las 20:00 horas en las cabeceras digitales de Prensa Ibérica y en los canales sociales de SPORT.

Con un menú variado y una mirada que busca ir más allá del titular, Moeve Fútbol Zone afronta su última entrega con la misma premisa de siempre: contar el fútbol español desde dentro, con voces que lo viven de verdad.