Zaragoza reúne en una jornada a entrenadores de balonmano de primer nivel internacional

La II Jornada de Alto Rendimiento de Balonmano Dominicos Zaragoza reunirá esta semana en la capital aragonesa a algunos de los entrenadores más destacados del de este deporte en el plano nacional e internacional, así como a los máximos exponentes aragoneses de los banquillos.

Según ha informado el club en una nota de prensa, la actividad se desarrollará los días 28 y 29 en sus instalaciones de la plaza San Francisco y estará dirigida a sus jugadores, seleccionados dentro de su programa de tecnificación, así como a otros deportistas de entidades con las que colabora Dominicos.

Tras la experiencia puesta en marcha la pasada temporada, el club da continuidad así a un proyecto que combina sesiones de entrenamiento, trabajo específico por contenidos y convivencia deportiva.

Durante ambos días, los participantes trabajarán aspectos técnicos, tácticos y formativos bajo la dirección de entrenadores con amplia trayectoria en clubes profesionales y selecciones nacionales.

Un elenco que incluye a Álex Mozas, actual entrenador del Bidasoa Irún en la Liga Asobal y campeón del mundo y de Europa con la selección española juvenil, o Nacho Moyano, seleccionador nacional junior, entrenador de Anaitasuna y, posiblemente, uno de los mejores formadores de España.

También, a José Ignacio Prades, actual seleccionador nacional de Serbia y exseleccionador de las Guerreras, y Manolo Cadenas, exseleccionador absoluto de España y Argentina y entrenador en clubes como FC Barcelona, Ademar de León o Granollers.

El programa se completa con la participación de Jordi Rosell, director formativo del FC Barcelona y campeón de Champions, y Demetrio Lozano, padrino del programa de alto rendimiento de Dominicos y triple medallista olímpico.

Además de las sesiones de tecnificación en pista, la jornada incluirá charlas complementarias a cargo de un psicólogo y una sesión de carácter motivacional, con el objetivo de abordar el desarrollo del jugador desde una perspectiva integral, tanto colectiva como individual.