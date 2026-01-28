Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro

No había perdido Nebraska en sus primeros 20 partidos de la NCAA y era el líder de la conferencia Big Ten. De hecho, la racha de Nebraska era de 24 encuentros seguidos en total venciendo entre el final de la pasada temporada y la presente y era la mejor racha de la Liga universitaria en más de una década... hasta que llegó Aday Mara. Michigan solo había caído una vez y, en el día más importante de la temporada hasta ahora, tanto su equipo como el zaragozano hicieron un partido grande para romperle el récord y, de paso, igualarle en lo alto de la tabla.

Michigan se impuso 75-72 a Nebraska en un choque en el que tuvo que remar mucho, en el que casi siempre estuvo por debajo en el marcador hasta que, en a un minuto del final, logró ponerse por delante el equipo de Aday Mara.

En la primera mitad se puso pronto Nebraska con diez puntos de ventaja (18-28), pero fue recortando poco a poco Michigan hasta llegar al descanso a tan solo dos gracias a un alley-oop sobre la bocina de Mara (48-50).

Sin embargo, la alegría en la anotación dio paso a las defensas y ahí Aday Mara se hizo gigante. Es su terreno. Volvió a colocarse Nebraska con una ventaja de nueve puntos (54-63), pero entonces los Wolverines despertaron, ayudados también por el nefasto acierto de tres rival en la segunda mitad (1/14) hasta que, a 1.07 del final, McKenney puso al equipo del aragonés dos puntos por encima (74-72). Finalmente, Aday Mara cerró el partido con un tiro libre después de coger un rebote ofensivo clave para dejar el 75-72 final ya que Nebraska falló un triple sobre la bocina para forzar la prórroga.

El zaragozano hizo un partido casi perfecto en los 25 minutos que estuvo en la pista. Anotó 10 puntos, capturó 7rebotes (3 de ellos ofensivos), dio 2 asistencias y puso un tapón. Además, no falló ningún tiro de campo (4/4), aunque sí dos tiros libres, uno de ellos al final que hubiera sido decisivo (2/4). Lo peor fueron las tres pérdidas de balón.

El siguiente partido es el 'derbi' ante Michigan State, a domicilio, el próximo viernes en otro partido de vital importancia, ya que ambas universidades están separadas tan solo por una derrota de diferencia.