Aragón se juega una nueva 'final four' de la Copa Regiones UEFA a partido único en Cataluña

La Selección Aragonesa de la Copa Regiones UEFA, vigente campeona de Europa, está a noventa minutos de disputar la segunda ‘final four’ de su historia. Este jueves a las 12.30 horas, en el Estadio Municipal de los Alumnos Obreros de Vilanova y la Geltrú, disputará a partido único la Fase Intermedia Nacional. El vencedor de la eliminatoria jugará la fase final a cuatro el 27 y 28 de febrero, con las selecciones territoriales clasificadas de las distintas sedes, antes de dar el salto a la fase europea.

El combinado aragonés se ejercitó este martes por la tarde y ha partido este miércoles por la mañana hacia Barcelona para realizar un último entrenamiento en tierras catalanas antes del partido trascendental de este jueves.

El seleccionador aragonés, Aitor Pardo, ha analizado el potencial del rival: "Cataluña viene de hacer una gran primera fase, empatando con Valencia (0-0) y venciendo a Madrid (2-0)". El técnico augura una eliminatoria muy equilibrada y advierte de la dificultad del choque: "La eliminatoria estará muy igualada y se resolverá por pequeños detalles".

Pardo también ha puesto en valor el trabajo realizado por el combinado aragonés durante la primera fase: "Después de hacer un buen papel en la primera fase, debemos darle continuidad a lo que se ha hecho, esperando poder meternos en la 'final four’".

La convocatoria de Aitor Pardo

Andorra

Alberto Gracia

David Pardo

Mouad Tadili

Binéfar

Miguel Torguet

Vicente Torres

Calamocha

Daniel Torcal

Cariñena

Adrián Motilva

Christian Yus

Caspe

Francisco Blasco

Jorge Cabrero

Épila

Carlos Ferruz

Atlético Monzón

Enric Solano

Tamarite

Gerard Balue

Albert Flo

Raúl González

Utrillas