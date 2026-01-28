Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exjugador de la SD Tarazona que se ha convertido en un diamante en bruto en este mercado invernal

Tan solo cinco jugadores de toda la Segunda División superan sus cifras goleadoras en estos seis meses de campeonato

El exjugador de la SD Tarazona que se ha convertido en un diamante en bruto

El exjugador de la SD Tarazona que se ha convertido en un diamante en bruto / Córdoba FC

Bruno Palacio

El primer mes del año es un periodo convulso para la mayoría de equipos de fútbol. La cuesta de enero se hace especialmente pesada para todos aquellos clubs que quieren cerrar la plantilla y tienen que esperar a febrero para saber cuál es el grupo que les queda para luchar lo que resta de temporada. Todo ello, con el miedo a las cláusulas bajas y las ofertas de entidades con poder económico hacia jugadores vitales.

Sin embargo, para muchos otros equipos, este periodo de fichajes es una oportunidad para intentar subsanar los errores de planificación de plantilla cometidos en verano saliendo a fichar refuerzos. En estos casos, las zonas que más modificaciones sufren son la línea defensiva y, en especial, la de ataque. En este sentido, muchos conjuntos, sobre todo en Segunda División, experimentan a estas alturas de la temporada una falta de goles que les ha obligado a rastrear el mercado en busca de alguna referencia ofensiva.

Aquí es donde un futbolista en concreto, Adrián Fuentes, se posiciona como una auténtica perla. El que fuera delantero del Tarazona en la pasada campaña con cifras anotadoras de récord, es en la presente uno de los mayores argumentos del Córdoba FC para estar a tan solo un punto del playoff en su segundo año en la categoría de plata. El atacante del conjunto verdiblanco lleva 9 goles en Liga, superado únicamente por otros cinco jugadores de Segunda.

Paloma Garriga

Paloma Garriga / Córdoba FC

El exjugador de la SD Tarazona firmó este pasado verano por el conjunto andaluz después de ser uno de los máximos anotadores de Primera Federación. Con 16 dianas, el jugador madrileño fue el segundo máximo goleador del Grupo 2 de la categoría, superado únicamente por Etta Eyong que anotó 19 para el Villarreal B y que milita este curso en el Levante, así como por el delantero del Real Madrid Gonzalo García en el Grupo 1 de Primera RFEF.

Nada más comenzar el año y con la ventana invernal recién abierta, el Córdoba ya recibió una oferta por 'Adri' Fuentes procedente de un club chipriota. De hecho, los rumores elevaban la cifra ofrecida a 2 millones de euros, un precio considerablemente alto para un jugador recién llegado a la categoría. No obstante, el propio club salió a desmentir que la cantidad ofrecida por el delantero fuera tal y se cerró en banda frente a cualquier tipo de negociación por un jugador que ya consideran imprescindible.

