Fallecimiento

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

El exbaloncestista estadounidense ganó una Copa Korac con el equipo blanco y se convirtió en la primera gran estrella del conjunto naranja

Brad Branson, en un acto del Valencia Basket.

Brad Branson, en un acto del Valencia Basket. / X @valenciabasket

EFE

Valencia

El exjugador estadounidense Brad Branson, ganador de una Copa Korac con el Real Madrid y la primera gran estrella del Valencia Basket, ha fallecido a los 67 años de edad, según confirmaron este miércoles fuentes del club 'taronja'.

Nacido en Harvey (Illinois), medía 2,08 metros, concluyó su formación en la Southern Methodist University e inició su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y sobre todo en el Brescia entre 1980 y 1986, verano en el que fichó por el Real Madrid.

Tras dos temporadas en el Real Madrid, club con el que conquistó la Korac de 1988, recaló en el entonces llamado Pamesa Valencia en el verano de 1988. El club valenciano acababa de ascender a la acb y su incorporación fue un 'golpe de efecto'.

Estuvo seis campañas en un club del que fue la gran referencia en la pista durante esos años pero también una de las figuras más reconocidas fuera del parqué. La temporada 1993-94 fue la última de su carrera y la acabó con el Valencia.

Entre los dos equipos acumuló 280 encuentros y 9.106 minutos de juego en la ACB. Entre sus actuaciones más destacadas está un partido del Real Madrid contra el Estudiantes en el que acumuló 44 puntos de valoración por, entre otras cosas, capturar 18 rebotes y anotar 37 puntos, ya con la camiseta del conjunto valenciano, contra el Fórum Valladolid.

Elegido por los Pistons en la segunda ronda del draft de la NBA en 1980, jugó dos campañas en la competición estadounidense, primero con los Cavaliers y después con los Pacers y brilló en la CBA, la entonces segunda liga del país norteamericano.

