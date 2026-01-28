Estos son los pilotos de MotoGP que eligen Motorland para completar la pretemporada

MotorLand Aragón vuelve a ser uno de los lugares señalados para los pilotos profesionales de motociclismo que, en vísperas del comienzo del Campeonato del Mundo de MotoGP, eligen los trazados de motocross y el Karting Internacional como lugares para entrenar. Sus exigentes curvas permiten a ambos trazados convertirse en verdaderos retos para que deportistas de talla mundial finalicen sus pretemporadas de la mejor manera posible.

Pilotos como Joan Mir o Maverick Viñales, este último además acompañado de la perla aragonesa, Víctor Cubeles, optaron por ponerse a prueba en el Karting Internacional donde es posible rodar con motos de alta cilindrada gracias a su anchura y diversidad de sectores. Por otro lado, Pedro Acosta prefirió la disciplina del off-road y entrenó acompañado de la Escuela de Adrián Garín y otros pilotos en el circuito de motocross de MotorLand Aragón.

La variedad de circuitos disponibles en MotorLand Aragón lo sitúa como un lugar excelente para que pilotos tanto amateurs como profesionales realicen sus entrenamientos de la forma más completa posible. Por ello, y ya que queda menos de un mes para el inicio de las competiciones deportivas, MotorLand Aragón abrirá el Karting Internacional para ofrecer tandas libres de motos y karts los días 30, 31 de enero y 1 de febrero con una pista de primer nivel en la que los mejores pilotos del mundo se citan para entrenar.