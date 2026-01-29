Aragón dice adiós en la Fase Intermedia de la Copa Regiones UEFA

La selección aragonesa se ha despedido de la Fase Intermedia de la Copa Regiones UEFA tras caer ante Cataluña (2-0) en un partido muy equilibrado, en el que Aragón dispuso de ocasiones claras para haber empatado el partido. Cataluña asumió el dominio posicional del balón en los primeros minutos, ante un conjunto aragonés que tenía muy claro su plan de partido: robar, salir rápido a la contra, minimizar errores defensivos y alargar el encuentro.

Con el paso de los minutos, Aragón fue sacudiéndose el dominio inicial, encadenando posesiones más largas y ejecutando transiciones rápidas. Tras el descanso, en el minuto 48, Cataluña se adelantó en el marcador por medio de Omar, tras una indecisión del guardameta aragonés. La reacción no se hizo esperar y la tuvo Enric Solano, con un disparo dentro del área que obligó al portero catalán a intervenir en la mejor ocasión aragonesa para empatar.

El seleccionador Aitor Pardo buscó mayor profundidad ofensiva con la entrada de Paco Blasco y Magu por Flo y Manau. Poco después, Torcal, con un buen remate de cabeza dentro del área, volvió a poner en apuros al guardameta catalán. Cuando más estaba apretando Aragón en busca del empate, llegó un contragolpe catalán que sentenció el encuentro con el segundo tanto, cerrando así el pase de Cataluña y dejando a Aragón fuera de la competición.