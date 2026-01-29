Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Europa League

Un Betis solvente asegura el 'Top 8' con un sufrido triunfo ante el Feyenoord

Antony hizo el primero tanto de los verdiblancos, Abde el segundo y Tengstedt descontó para el los neerlandeses

Abde Ezzalzouli celebra con Antony al marcar el segundo gol durante el partido de fútbol de la fase liguera de la Europa League entre el Real Betis y el Feyenoord en La Cartuja.

Abde Ezzalzouli celebra con Antony al marcar el segundo gol durante el partido de fútbol de la fase liguera de la Europa League entre el Real Betis y el Feyenoord en La Cartuja. / AP

EFE

Sevilla

El Betis logró su objetivo de quedar en el 'Top 8' de la Liga Europa y clasificarse directamente para octavos de final en cuarta posición gracias a un triunfo contra el Feyenoord que fue más sufrido de lo que dejaba entrever el primer tiempo, que acabó 2-0 con los goles de Antony y Abde, aunque los neerlandeses recortaron en la segunda parte mediante Tengstedt.

