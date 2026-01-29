Iker Kortajarena abandona la SD Huesca para jugar en Arabia Saudí

Iker Kortajarena dejará de ser futbolista de la SD Huesca y pondrá rumbo a Arabia Saudí para jugar en el Al-Kholood. El club árabe pagará la cláusula de rescisión de un millón de euros por el futbolista vasco. El centrocampista se ha despedido hoy de sus compañeros y ya no ha entrenado en la sesión de esta mañana.

Todo ello, en un mercado invernal plagado de entradas y salidas para los oscenses, y cuando aún faltan por llegar más jugadores y producirse alguna que otra salida del equipo. Hasta ahora son cuatro los jugadores que dejan las filas del equipo azulgrana: Hugo Pérez, Ángel Pérez, Iker Kortajarena, a falta de comunicarse oficialmente su salida, y el último en anunciarse, Sergio Arribas. Por otro lado, las entradas de nuevas fichas en El Alcoraz son también cuatro por el momento: Efe Aghama, Jordi Escobar, Álex Cantero y Joaquín Fernández, y todavía quedan posiciones por reforzar.

Arribas también deja el club

El central Sergio Arribas también deja el club tras seis meses de cesión. El defensa más joven del conjunto altoaragonés esta temporada vino cedido procedente del Real Betis y ha disputado un total de doce partidos con la elástica azulgrana, nueve de ellos como titular. El jugador burgalés ya ha puesto rumbo a su nuevo destino en Segunda División en el que será el próximo rival de los de Jon Pérez 'Bolo', el Cádiz.

Por otra parte, la última incorporación anunciada por la SD Huesca, Joaquín Fernández, ya se ha entrenado esta mañana con el grupo en la Base Aragonesa. El central y el club aprietan para que pueda estar disponible este domingo ante el conjunto andaluz. El próximo en anunciarse sería Jaime Seoane, que ya ha pasado reconocimiento médico y viene para reforzar la posición del pivote. Todo ello con la llegada de otro central en el aire y con Jair Amador como primera opción si resuelve su salida con el Eibar.