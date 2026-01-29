Dos jugadores del Caspe, sancionados con un año sin jugar por agredir a un árbitro tras un partido de juveniles

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial Juvenil de la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha sancionado con un año de suspensión a dos jugadores del CD Caspe por agredir al árbitro una vez finalizado el encuentro que enfrentaba a su equipo contra el Hernán Cortés Junquera CF el pasado 18 de enero. El organismo dictó esta dura resolución nueve días después de los graves incidentes registrados en la jornada 16 del grupo 2 de la Primera Juvenil, el pasado domingo 18 de enero.

Los hechos tuvieron lugar en el aparcamiento de la instalación deportiva Los Rosales, en la localidad de Caspe, después de que el partido transcurriera sin incidencias. El colegiado reflejó en el acta arbitral una serie de agresiones perpetradas por los dos futbolistas hacia su persona una vez concluido el partido. La Guardia Civil tuvo que personarse en el lugar de los hechos para poner fin a lo sucedido. Ante la gravedad de lo sucedido, el Comité abrió un expediente informativo el 20 de enero para esclarecer los hechos y solicitó al árbitro la identificación de los implicados.

Aunque la resolución se enmarca en la competición juvenil, uno de los sancionados, Mohamed Mahjoubi, pertenece a la plantilla de Primera Juvenil, mientras que el otro implicado, Anass Mahjoubi Charradi, forma parte del equipo de Primera Regional del club caspolino. A ambos se les ha aplicado el artículo correspondiente del código disciplinario, resultando en la inhabilitación deportiva por un periodo de doce meses.

Durante la instrucción del caso, la Federación trasladó del expediente tanto al Caspe como al Hernán Cortés para que aportaran las alegaciones que considerasen pertinentes. Sin embargo, ninguno de los dos clubs respondió al requerimiento, por lo que la sanción se ha basado exclusivamente en la versión expuesta por el árbitro.

Además de las sanciones deportivas, el incidente ha trascendido al ámbito legal. El colegiado aportó junto a su informe un parte de lesiones y la correspondiente denuncia ante las autoridades, la cual seguirá a partir de ahora el trámite judicial oportuno.