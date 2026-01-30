Aday Mara sigue acaparando focos: entra en la lista a mejor jugador defensivo del año en la NCAA

Aday Mara sigue acaparando focos, con el draft de la NBA de fondo y las franquicias muy pendientes del baloncesto universitario. El pívot aragonés ha entrado en la selecta lista de 25 candidatos a mejor jugador defensivo del año en la NCAA. Ya solo la nominación le pone un poco más en el mapa de los equipos de la mejor Liga del mundo.

El zaragozano opta a ganar el Naismith Defensive Player of the Year, que se decidirá al final de temporada. Ha entrado en la lista de jugadores a seguir, los que están en el foco, y todavía queda lo mejor de la NCAA, que será clave para subir o bajar posiciones en las estimaciones del draft.

A Aday Mara, ahora mismo, medios prestigiosos como ESPN o Bleacher Report le colocan al final de la primera ronda y solo estar en esta lista es un impulso para lo que viene, con el March Madness como plato estrella. Después llegará la lotería del draft (donde se sabrá quién tiene la elección número 1 y hasta la 14) y el Draft Combine, que será en Chicago entre el 10 y el 17 de mayo. El 25 de junio será el draft de la primera ronda, donde apunta a salir Aday Mara, y al día siguiente se conocerá la segunda ronda.

El pívot zaragozano promedia 2,6 tapones por partido y es el séptimo con mejores números en esta estadística de la NCAA. En todos los partidos de esta temporada ha colocado al menos un tapón y su récord es de 5 en las victorias frente a Wake Forest y Oakland. Además, ha colocado 4 frente a Rutgers, Penn State y Ohio State. Kyle Evans, máximo taponador actualmente, también está nominado. Promedia además 7,1 rebotes por partido y 0,5 robos.

Yaxel Lendebourg, compañero de Aday en Michigan, el que más robos de balón promedia del equipo y también está nominado, el único de su universidad junto al zaragozano.

Además, hay otros nombres muy importantes en la lista a jugador defensivo del año. Están, por ejemplo, Cameron Boozer, hijo del mítico Carlos Boozer, que apunta a ser el pick número 3 del próximo draft; Caleb Wilson, que las predicciones le ponen en el número 4; o el mismo Yaxel Lendebourg compañero de Aday Mara, que apunta a estar en el top 14.