El CD Caspe expulsa a los dos jugadores del club que agredieron a un árbitro en el aparcamiento: "Sus actuaciones son incompatibles con nuestros principios"

El CD Caspe ha emitido un contundente comunicado en el que condena la agresión de dos jugadores del club a un árbitro y, además, anuncia que les expulsa de la entidad.

"El club actuó de forma inmediata, adoptando la decisión de expulsar de la disciplina del Club Deportivo Caspe a los jugadores implicados, al considerar que sus actuaciones son incompatibles con los principios y la imagen de nuestra entidad", asegura.

Además, el club "manifiesta públicamente su más absoluta condena ante los hechos protagonizados por varios jugadores vinculados a nuestra entidad", al mismo tiempo que recuerda que "no tolera en ningún caso comportamientos contrarios a los valores del deporte, el respeto y la convivencia, con independencia de que estos hechos se hayan producido fuera del horario deportivo y de las instalaciones del club".

La entidad también pide disculpas a "nuestros socios, aficionados, patrocinadores y la localidad de Caspe por el perjuicio y la decepción que esta situación haya podido causar". "El CD Caspe seguirá trabajando con firmeza para que este tipo de conductas no tengan cabida en nuestra institución", finaliza.

Los hechos

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial Juvenil de la Real Federación Aragonesa de Fútbol sancionó con un año de suspensión a Mohamed Mahjoubi, pertenece a la plantilla de Primera Juvenil, y Anass Mahjoubi Charradi, del equipo de Primera Regional, por agredir al árbitro una vez finalizado el encuentro que enfrentaba a su equipo contra el Hernán Cortés Junquera CF el pasado 18 de enero. El organismo dictó esta dura resolución nueve días después de los graves incidentes registrados en la jornada 16 del grupo 2 de la Primera Juvenil.

Los hechos tuvieron lugar en el aparcamiento de la instalación deportiva Los Rosales, en la localidad de Caspe, después de que el partido transcurriera sin incidencias. El colegiado reflejó en el acta arbitral una serie de agresiones perpetradas por los dos futbolistas hacia su persona una vez concluido el partido. La Guardia Civil tuvo que personarse en el lugar de los hechos para poner fin a lo sucedido. Ante la gravedad de lo acontecido, el Comité abrió un expediente informativo el 20 de enero para esclarecer los hechos y solicitó al árbitro la identificación de los implicados.

El colegiado aportó junto a su informe un parte de lesiones y la correspondiente denuncia ante las autoridades, la cual seguirá a partir de ahora el trámite judicial oportuno.