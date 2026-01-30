El Tarazona afronta una difícil visita al Villarreal B en Primera RFEF

La jornada 22 en el Grupo 2 de Primera RFEF se presenta complicada para los dos equipos aragoneses, el Teruel y el Tarazona, que tendrán tienen este fin de semana dos partidos difíciles ante rivales complicados como son, respectivamente, el Real Murcia y el Villarreal B, que están en la parte alta de la clasificación.

El Tarazona viaja a tierras castellonenses para medirse este sábado a las 18.30 horas al Villarreal B, en un partido de bastante dificultad para el conjunto zaragozano por la entidad del rival y porque se juega en su feudo, por lo que tendrán que contrarrestar su calidad y su velocidad.

El equipo de Juanma Barrero llega tras perder dos puntos contra el Hércules en el último suspiro, por lo que un triunfo en Villarreal sería clave para volver a escapar de abajo y mirar hacia el playoff. De hecho, adelantaría al filial castellonense en la clasificación en caso de victoria. El Teruel, por su parte, juega el domingo a las 12.00 frente al Real Murcia, uno de los 'cocos' de la Primera RFEF.

Derbi en Segunda RFEF

El derbi local zaragozano Ebro-Deportivo Aragón, que se disputa este sábado en el campo de El Carmen a las 16 horas, acapara el interés entre los equipos aragoneses de Segunda Federación por lo mucho que se juegan ambos equipos, en especial el filial zaragocistam que está en descenso y que necesita sumar los puntos, mientras que el equipo de La Almozara mira a los puestos altos de la clasificación.

A su vez, el Ejea viaja a tierras navarras para jugar este sábado a las 18.30 horas ante el Mutilvera, con la necesidad de sumar los puntos para salir del puesto que ahora ocupa de promoción de descenso y puede tener opciones de no regresar de vacío ya que su rival está en descenso.

Noticias relacionadas

En cuanto al resto de representantes aragoneses, el Utebo jugará este domingo a las 17.00 horas en casa ante el Náxara y el Barbastro recibirá al Poblense a las 11.30.