Tenis
Final femenina del Open de Australia: Sabalenka - Rybakina, en directo
EFE
La final femenina del Open de Australia 2026 enfrenta a dos de las jugadoras más poderosas y consistentes del circuito: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, un duelo que reedita una de las rivalidades históricas del tenis femenino, marcada por partidos intensos de alta velocidad y márgenes mínimos.
Sabalenka llega como número uno del mundo y como gran referencia en pista dura. La bielorrusa disputa su cuarta final consecutiva en Melbourne, un logro reservado a figuras históricas del tenis, mientras que su juego se basa en una potencia descomunal desde el fondo de la pista, una devolución agresiva y una mentalidad cada vez más sólida en los momentos decisivos.
El historial entre ambas jugadoras refleja una rivalidad pareja y en constante evolución. Sabalenka lidera los enfrentamientos directos por un estrecho margen, con ocho victorias frente a seis de Rybakina. Sin embargo, la kazaja ha logrado imponerse en varios de los duelos más recientes, especialmente en superficies rápidas.
El antecedente más recordado entre ambas es la final del Open de Australia 2023. En aquel partido, Rybakina se llevó el primer set, pero Sabalenka reaccionó con fuerza y terminó remontando para ganar en tres mangas. Ese encuentro marcó el inicio de una rivalidad de alto perfil en las grandes citas del calendario. Desde entonces, se han enfrentado en torneos WTA 1000 y en eventos de máxima categoría, con partidos muy disputados que suelen definirse por pequeños detalles. La tendencia reciente sugiere que cada cruce entre ellas es una batalla abierta, sin una dominadora clara.
