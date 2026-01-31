La SD Tarazona salva ‘in extremis’ un punto ante el Villarreal B (1-1)
Los locales se han puesto por delante en el minuto 62 y los de Juanma Barrero han anotado el gol del empate en el 6 de añadido
La SD Tarazona salvó ayer un punto en el Mini Estadi al anotar el gol del empate en el minuto 96 de partido. Tras una primera parte sin goles, el Villarreal B se puso por delante en el 62 y los de Juanma Barrero reaccionaron en el descuento por mediación de Sergi Armero para no volver a casa con las manos vacías.
Con el punto, los turiasonenses se colocan novenos con la vigesimosegunda jornada en el Grupo 2 de Primera Federación aún abierta y se preparan para la visita la próxima jornada del colista de la categoría, el Sanluqueño, que ha sido goleado este sábado por el antepenúltimo.
FICHA TÉCNICA
VILLARREAL B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alasane, Adrián Ruiz (Thiam, m.75), Facundo Viveros (El Jmili, m.90); Albert García (Valou, m.90), J. Gaitán, Álex Rubio (Eto’o, m.46).
TARAZONA: A. Amigo; Á. López (Delmás, m.79), Traoré (Soto, m.86), Trilles, Chechu, Borge; Ramón, Carrasco, Alonso (Vaquero, m.69); Á. Jiménez (S. Armero, m.46), Agüero (Cubillas, m.79).
GOLES: 1-0 (m.66), A. García; 1-1 (m.96), S. Armero.
ÁRBITRO: Federico Javier Sáiz Villares. Amonestó a Alassane, Budesca y Viveros, del Villarreal B, y a Carrasco, Chechu, Alonso, Agüero y Vaquero, del Tarazona.
Mañana, a las 12.00 horas, el CD Teruel recibirá al Real Murcia en un duelo directo por acercarse de nuevo a la zona noble. Ambos llegan tras dos derrotas consecutivas en Liga, los aragoneses décimos con 29 puntos y los murcianos octavos con uno más.
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: 'Llegaste a mi vida sin haber salido de mí
- Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
- Sellés afila la maleta del Real Zaragoza
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Dani Torres, exjugador del Real Zaragoza: 'En el parón del covid pensamos que lo teníamos todo hecho, nos falló la mentalidad