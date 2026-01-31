La SD Tarazona salva ‘in extremis’ un punto ante el Villarreal B (1-1)

La SD Tarazona salvó ayer un punto en el Mini Estadi al anotar el gol del empate en el minuto 96 de partido. Tras una primera parte sin goles, el Villarreal B se puso por delante en el 62 y los de Juanma Barrero reaccionaron en el descuento por mediación de Sergi Armero para no volver a casa con las manos vacías.

La SD Tarazona salva ‘in extremis’ un punto en el Mini Estadi. / SD Tarazona

Con el punto, los turiasonenses se colocan novenos con la vigesimosegunda jornada en el Grupo 2 de Primera Federación aún abierta y se preparan para la visita la próxima jornada del colista de la categoría, el Sanluqueño, que ha sido goleado este sábado por el antepenúltimo.

FICHA TÉCNICA VILLARREAL B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alasane, Adrián Ruiz (Thiam, m.75), Facundo Viveros (El Jmili, m.90); Albert García (Valou, m.90), J. Gaitán, Álex Rubio (Eto’o, m.46). TARAZONA: A. Amigo; Á. López (Delmás, m.79), Traoré (Soto, m.86), Trilles, Chechu, Borge; Ramón, Carrasco, Alonso (Vaquero, m.69); Á. Jiménez (S. Armero, m.46), Agüero (Cubillas, m.79). GOLES: 1-0 (m.66), A. García; 1-1 (m.96), S. Armero. ÁRBITRO: Federico Javier Sáiz Villares. Amonestó a Alassane, Budesca y Viveros, del Villarreal B, y a Carrasco, Chechu, Alonso, Agüero y Vaquero, del Tarazona.

Mañana, a las 12.00 horas, el CD Teruel recibirá al Real Murcia en un duelo directo por acercarse de nuevo a la zona noble. Ambos llegan tras dos derrotas consecutivas en Liga, los aragoneses décimos con 29 puntos y los murcianos octavos con uno más.