La SD Tarazona salva ‘in extremis’ un punto ante el Villarreal B (1-1)

Los locales se han puesto por delante en el minuto 62 y los de Juanma Barrero han anotado el gol del empate en el 6 de añadido

Agüero, del Tarazona, encara a un jugador del Villarreal B.

Bruno Palacio

La SD Tarazona salvó ayer un punto en el Mini Estadi al anotar el gol del empate en el minuto 96 de partido. Tras una primera parte sin goles, el Villarreal B se puso por delante en el 62 y los de Juanma Barrero reaccionaron en el descuento por mediación de Sergi Armero para no volver a casa con las manos vacías.

Con el punto, los turiasonenses se colocan novenos con la vigesimosegunda jornada en el Grupo 2 de Primera Federación aún abierta y se preparan para la visita la próxima jornada del colista de la categoría, el Sanluqueño, que ha sido goleado este sábado por el antepenúltimo.

FICHA TÉCNICA

VILLARREAL B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alasane, Adrián Ruiz (Thiam, m.75), Facundo Viveros (El Jmili, m.90); Albert García (Valou, m.90), J. Gaitán, Álex Rubio (Eto’o, m.46).

TARAZONA: A. Amigo; Á. López (Delmás, m.79), Traoré (Soto, m.86), Trilles, Chechu, Borge; Ramón, Carrasco, Alonso (Vaquero, m.69); Á. Jiménez (S. Armero, m.46), Agüero (Cubillas, m.79).

GOLES: 1-0 (m.66), A. García; 1-1 (m.96), S. Armero.

ÁRBITRO: Federico Javier Sáiz Villares. Amonestó a Alassane, Budesca y Viveros, del Villarreal B, y a Carrasco, Chechu, Alonso, Agüero y Vaquero, del Tarazona.

Mañana, a las 12.00 horas, el CD Teruel recibirá al Real Murcia en un duelo directo por acercarse de nuevo a la zona noble. Ambos llegan tras dos derrotas consecutivas en Liga, los aragoneses décimos con 29 puntos y los murcianos octavos con uno más.

