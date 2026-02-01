El Cuarte y el Calamocha cogen carrerilla en la zona alta de la clasificación

En la vigésima jornada el Tercera RFEF, han ganado este domingo el CD Cuarte, ante el Andorra (2-1), y el Calamocha, ante el Tamarite (2-1), por lo que mantienen la primera y la segunda plaza, respectivamente. El Atlético Monzón solo suma un punto después de que el partido se suspendiera con empate a dos en el marcador tras sufrir un infarto el entrenador del Cariñena.

También han sumado de tres el Binéfar ante La Almunia, el Huesca B ante el Utrillas, el Belchite en Illueca, el Caspe en Épila, y el Casetas ante el Zuera, en el duelo entre el penúltimo clasificado y el colista. Junto a estos dos últimos, completa los puestos de descenso el Illueca con 17 puntos, los mismos que tienen el Utrillas y el Belchite, que marcan la salvación.