Tercera RFEF

El Cuarte y el Calamocha cogen carrerilla en la zona alta de la clasificación

El partido entre el CD Cariñena y el Atlético Monzón ha tenido que ser suspendido al descanso tras sufrir un infarto el entrenador local

Los jugadores del Binéfar celebran la goleada en Los Olmos ante La Almunia.

Bruno Palacio

En la vigésima jornada el Tercera RFEF, han ganado este domingo el CD Cuarte, ante el Andorra (2-1), y el Calamocha, ante el Tamarite (2-1), por lo que mantienen la primera y la segunda plaza, respectivamente. El Atlético Monzón solo suma un punto después de que el partido se suspendiera con empate a dos en el marcador tras sufrir un infarto el entrenador del Cariñena.

También han sumado de tres el Binéfar ante La Almunia, el Huesca B ante el Utrillas, el Belchite en Illueca, el Caspe en Épila, y el Casetas ante el Zuera, en el duelo entre el penúltimo clasificado y el colista. Junto a estos dos últimos, completa los puestos de descenso el Illueca con 17 puntos, los mismos que tienen el Utrillas y el Belchite, que marcan la salvación.

