Suspendido un partido de fútbol de Tercera RFEF tras sufrir un infarto el entrenador del equipo local
El CD Cariñena-Atlético Monzón ha tenido que ser interrumpido al descanso después de que el técnico local, Humberto Arto, sufriera un paro cardiaco
El partido de fútbol correspondiente a la vigésima jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación entre el CD Cariñena y el Atlético Monzón ha tenido que ser suspendido la tarde de este domingo después de que el entrenador del equipo local, Humberto Arto, sufriera un infarto.
El técnico local, de 49 años de edad, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. El encuentro entre el Cariñena y el Monzón, que ha llegado al descanso con empate a dos en el marcador, se ha interrumpido justo antes de la reanudación del segundo tiempo, que deberá encontrar una fecha para disputarse.
