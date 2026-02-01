El Teruel empata el duelo directo en la media tabla ante el Real Murcia (0-0)
Los de Vicente Parras sacan un punto en Pinilla tras un partido sin goles que los deja en décima posición
El CD Teruel ha empatado este domingo en el estadio de Pinilla el duelo directo en la media tabla contra el Real Murcia. El conjunto aragonés ha resuelto el partido sin goles en casa y se queda en la zona media de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación con 30 puntos.
Tras un inicio de ensueño que los llegó a ver líderes, los de Vicente Parras están ahora solo un punto más cerca de las posiciones de playoff que del descenso una vez concluida la vigesimosegunda jornada. Además, el conjunto aragonés ha perdido el empuje que tuvo en su estadio durante el primer tramo de la temporada, en el que no perdió en los primeros tres meses de competición.
Sin embargo, en Pinilla, el Teruel no ha ganado todavía en este 2026 y solo ha obtenido un punto de los últimos nueve disputados como local. De hecho, la única victoria de los turolenses en este mes de enero ha sido a domicilio ante el Nástic de Tarragona. El próximo fin de semana, los aragoneses visitan al Juventud Torremolinos, que ocupa la primera plaza de los puestos de descenso con 26 puntos. El conjunto malagueño viene de ganar a su principal perseguidor en la zona baja en Primera RFEF, el Sevilla Atlético, en casa y se enfrenta esta tarde al Sabadell.
FICHA TÉCNICA
CD TERUEL: Rubén Gálvez; Joseda, A. Rodríguez, Abraham (M. Traoré, m.72), Manel Royo; R. de Palmas (Iván Ramos, m.46), Relu, Nico Van Rijn, Albisua, Sergio Moreno (Hugo Redón, m.70); Lolo Plá (Goyo, m.54).
REAL MURCIA: G. Gazzaniga; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Óscar Gil, Cristo Romero; D. Sekou, Isi Gómez (Sergio Moyita, m.54), Ekain; Palmberg (Flakus, m.67), Joel Jorquera (David Vicente, m.54), Pedro Benito (Álvaro Bustos, m.67).
ÁRBITRO: Néstor Holgueras Castellanos. Amonestó a A. Rodríguez, R. de Palmas, Nivo Van Rijn, Abraham, M. Traoré, Joseda, Relu y Manel Royo, por parte del CD Teruel, y a D. Sekou, Jorge Mier y Sergio Moyita, por parte del Real Murcia.
