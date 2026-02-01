El Teruel empata el duelo directo en la media tabla ante el Real Murcia (0-0)

El CD Teruel ha empatado este domingo en el estadio de Pinilla el duelo directo en la media tabla contra el Real Murcia. El conjunto aragonés ha resuelto el partido sin goles en casa y se queda en la zona media de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación con 30 puntos.

Manel Royo disputa un balón con un jugador del Real Murcia. / CD Teruel

Tras un inicio de ensueño que los llegó a ver líderes, los de Vicente Parras están ahora solo un punto más cerca de las posiciones de playoff que del descenso una vez concluida la vigesimosegunda jornada. Además, el conjunto aragonés ha perdido el empuje que tuvo en su estadio durante el primer tramo de la temporada, en el que no perdió en los primeros tres meses de competición.

Sin embargo, en Pinilla, el Teruel no ha ganado todavía en este 2026 y solo ha obtenido un punto de los últimos nueve disputados como local. De hecho, la única victoria de los turolenses en este mes de enero ha sido a domicilio ante el Nástic de Tarragona. El próximo fin de semana, los aragoneses visitan al Juventud Torremolinos, que ocupa la primera plaza de los puestos de descenso con 26 puntos. El conjunto malagueño viene de ganar a su principal perseguidor en la zona baja en Primera RFEF, el Sevilla Atlético, en casa y se enfrenta esta tarde al Sabadell.