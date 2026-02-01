El Utebo vence al Náxara en Santa Ana y recupera la segunda posición

El Utebo FC ha ganado este domingo al Náxara en casa (1-0) y ha recuperado la segunda posición en la clasificación. Los locales han vencido por la mínima en Santa Ana gracias al gol de Diego Suárez desde los once metros en el minuto 20 de partido. Con los tres puntos, el conjunto aragonés se coloca segundo con 39, a solo dos del Real Unión, que sigue líder. La próxima jornada, el Utebo visita al Basconia, que llega en posiciones de descenso y tras dos empates consecutivos.

Sito Barrera, del Barbastro, con el balón en el partido ante el Poblense. / UD Barbastro

Menos suerte ha corrido la UD Barbastro, que ha perdido ante el líder Poblense en casa (0-2). Los de Dani Martínez no consiguen sumar de tres en el Municipal de los Deportes desde el 11 de octubre del año pasado y ven la salvación cada vez más complicada.

El conjunto altoaragonés suma 20 puntos, 7 menos que el Ibiza, que marca la permanencia. Además, el próximo domingo el Barbastro visita a uno de los rivales más duros del Grupo 3 de Segunda RFEF, el Barcelona B.