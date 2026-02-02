Dimiten el presidente y la junta directiva del Utebo

El Utebo FC ha convocado una asamblea extraordinaria con carácter de urgencia para este mismo miércoles 4 de febrero en el consistorio de la localidad zaragozana. El primer punto del día es la destitución y cese del actual presidente del Utebo así como la dimisión de la junta directiva y, el segundo, el nombramiento con carácter de urgencia de una junta gestora. El tercero será el desarrollo, actualización y aprobación de nuevos estatutos de acorde a la Real Federación Española de Fútbol, debido a la caducidad en normativa legal de los actuales.

Alfonso Orcajo es el presidente del Utebo desde 2021 y fue reelegido en 2025. Bajo su mandato el equipo logró el ascenso a la Segunda RFEF y ha ampliado notablemente su cantera, pasando de 7 a 17 equipos de base en su primera temporada y llegando hasta los 27 actuales.

La entidad anima a todos sus socios a acudir a la cita dada la importancia de la misma. "Se ruega máxima asistencia puntual a todos los socios. En caso de no poder asistir personalmente, se recuerda que se puede delegar el voto conforme a los estatutos del Club, debida y legalmente acreditado. Agradecemos de antemano su participación y compromiso con el Utebo Fútbol Club", señala la convocatoria.

El Utebo es segundo en el grupo 2 de Segunda RFEF con 39 puntos, solo dos menos que el líder, el Real Unión. Pero la entidad no atraviesa un buen momento institucional tras la salida en diciembre del entrenador, Juan Carlos Beltrán, y del director deportivo, Alberto Monsalvo.

El club aragonés de Segunda RFEF anunció el martes 30 de diciembre la salida de su director deportivo, Alberto Monsalvo, y, un día después, la del técnico Juan Carlos Beltrán, con quien el equipo había ascendido en la categoría asentándose en los últimos cursos. Juan Casajús tomó las riendas del equipo como primer entrenador.