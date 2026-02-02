El entrenador del Cariñena, Humberto Arto, está fuera de peligro: "Lo han subido a planta"

Todo ha quedado en un susto tras el incidente ocurrido en el partido de Tercera RFEF entre el CD Cariñena y el Atlético Monzón, donde el entrenador del conjunto local, Humberto Arto, sufrió un infarto minutos antes del comienzo de la segunda parte en campo del Cariñena. El presidente de la institución deportiva, Óscar Lage, ha confirmado este lunes que el técnico ha evolucionado favorablemente desde el suceso y ya está fuera de peligro tras el tenso episodio vivido en La Platera. "Se encuentra bien. Ya lo han subido a planta", confirma Lage.

No obstante, explicó el directivo que Humberto Arto sigue en observación y lo estará, al menos, un día más, como es habitual tras sufrir un paro cardiaco. "Tiene que estar 48 horas en reposo, sin visitas", añade. Sobre la gravedad del caso médico, Óscar Lage no le resta importancia, pero explica que ha resultado en un problema menor de lo que podía parecer inicialmente: "Tenía una vena obstruida, pero no era una de las principales".

El choque entre el Cariñena y el Monzón, correspondiente a la vigésima jornada en Tercera Federación, llegó al descanso con empate a dos en el marcador y se interrumpió antes de la reanudación del segundo tiempo, por lo que deberá buscarse una fecha para disputarse los 45 minutos restantes.