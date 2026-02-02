Penalti para el Real Madrid: ya lleva casi el doble a favor que el Barça en la Liga

Lo de vociferar "penalti para el Real Madrid" es un latiguillo radiofónico reconvertido últimamente en canción, en meme, en chiste. En contraposición con el caso Negreira, un escándalo de dinero más que arbitral, existe la realidad del día a día, del partido a partido, de estadística real, y en ella se refleja una superioridad blanca en el lance del juego en que tradicionalmente se ha medido el favoritismo de los jueces futbolísticos. Sí, se habla aquí de penaltis y circunscritos a la presente temporada.

Nadie se resiste a señalar o encontrar colores en cualquier actor de un partido de fútbol y en particular en los colegiados y en quienes le dirigen. La historia dice que el Real Madrid, en tanto que institución en el nervio central de un país y sus gobernantes, ha sido beneficiado en infinidad de decisiones en el campo y en los despachos.

La profesionalización paulatina del oficio arbitral y la introducción de la tecnología deberían haber democratizado los aciertos y los errores, pero las suspicacias se han mantenido, seguramente hasta han aumentado, y por tanto las declaraciones tras los encuentros sobre el árbitro de campo o de la sala VAR son omnipresentes.

Sucedió de nuevo este domingo tras el Real Madrid-Rayo Vallecano, partido concluido con triunfo blanco con un penalti cuestionable en el tiempo de descuento convertido por Mbappé, el especialista de la Casa Blanca. En lo que va de curso, el club que preside Florentino Pérez se ha visto beneficiado de 11 penas máximas, 9 anotados y 2 fallados. En contra ha sido penalizado solo 2 veces. Le gana únicamente el Getafe, con uno.

Los 11 penaltis a favor casi doblan al segundo equipo de la tabla, que en realidad son dos, el Barça y el Girona, con 6. Valencia, Sevilla, Celta y Mallorca han sido agraciados con 5. Los que menos, Elche y Getafe, con solo uno. Pero lo importante es mirar, centrándonos en el Madrid, si los 11 lanzamientos estuvieron bien señalizados. Y empezando por el más inmediato hay que resaltar que los jugadores del Rayo, que acabó con nueve jugadores, protestaron airosamente el castigo, aunque más los 9 minutos de alargue.

Primera jornada, primer penalti

La lista de penaltis de esta temporada para los blancos comenzó ya en la primera jornada, ante Osasuna, saldado con un 1-0 anotado por Mbappé desde el puntito de cal en el área. El penalti, cometido sobre el mismo delantero francés, pareció tan claro como innecesario. Y resultó determinante.

Desde entonces hubo pena máxima en los siguientes partidos. Al lado, valoración subjetiva tras revisar las acciones:

-Ante el Levante (victoria 1-4): el tercero, sobre Mbappé, también claro.

-Ante el Villarreal ((victoria 3-1): el segundo, sobre Vinicius, raspado, justito, generoso.

-Ante el Barça (victoria 2-1): fallado por Mbappé. Una mano de Eric Garcia, señalada a través del VAR, más bien confusa.

-Ante el Valencia (victoria 4-0): el primero, transformado por el francés, por una mano moderna, hallada en la revisión del VAR. Luego se benefició de otro que falló Vinicius. Más o menos claro.

-Ante el Girona (empate 1-1): el tanto del empate logrado por Mbappé tras caerse Vinicius. Más que ser derribado, se cayó. Dejó arrastar la pierna, forzando lo que quería, encontrar el penalti.

-Ante el Sevilla (victoria 2-0): El 2-0 de Mbappé tras una zancadilla como una casa a Rodrygo.

-Ante el Levante (victoria 2-0): El 1-0 de Mbappé después de un piscinazo del propio delantero galo.

-Ante el Villarreal (victoria 0-2): El 0-2, mismo protagonista. Esta vez, muy claro.

-Ante el Rayo (victoria 2-1): jugada atolondrada sobre Brahim. En la categoría de polémico.