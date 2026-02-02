El susto en un partido de fútbol de Primera Regional por el desplome de un jugador obliga a detener el encuentro
Manu Osa, del Actur Pablo Iglesias, sufrió un colapso en el descuento y fue reanimado sobre el césped antes de ser trasladado al Miguel Servet
Manuel Osa, jugador del equipo de Primera Regional del Actur Pablo Iglesias (API), sufrió ayer un desvanecimiento en el tramo final del encuentro que enfrentaba a su equipo contra el Ajax de Juslibol. El incidente tuvo lugar en el minuto 92 de partido. Osa se encontraba situado cerca del árbitro cuando cayó desplomado. Afortunadamente, tras la angustia inicial y gracias a una rápida intervención sobre el césped, se pudo evitar un disgusto mayor.
La reacción de los presentes fue inmediata. En la atención al jugador desvanecido fue clave la intervención de un futbolista del Ajax de Juslibol que se encontraba en el banquillo. El jugador rival, que es sanitario de profesión, saltó al campo para asistirle al instante. Simultáneamente, dos espectadoras también bajaron de la grada para colaborar en la atención. Quique Benedí, director deportivo del API, presenció la escena a muy pocos metros de donde sucedieron los hechos.
Aunque en un primer momento el jugador mantenía el pulso y la respiración, explica Benedí, el cuadro se complicó repentinamente cuando dejó de respirar. El directivo, que ya había alertado a los servicios de emergencias, contactó de nuevo para informar del empeoramiento mientras se iba a buscar el Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA). Finalmente, no fue necesario el uso del DESA, ya que con la llegada de la ambulancia el jugador volvió a respirar y a recuperar el pulso antes de ser evacuado al Hospital Miguel Servet.
Este lunes, el estado de Manuel Osa ya es mucho más tranquilizado y es probable que reciba el alta médica en las próximas horas. “Ha pasado la noche hospitalizado. Al parecer, está estable”, asegura Benedí. De hecho, ha sido el propio jugador el que ha informado al vestuario. “Él mismo ha mandado un mensaje al grupo esta mañana diciendo que había pasado buena noche”, confirma. Sobre el origen del colapso, Manuel Osa intuye una posible causa: “Él dice que pudo ser un golpe en la sien durante el partido”.
En el plano deportivo, el encuentro quedó suspendido en el tiempo de descuento. Dado que se habían añadido seis minutos, restan por jugarse cuatro. La decisión queda ahora en manos del Comité de Competición, que deberá determinar si se reanuda el choque por el tiempo restante o se da por concluido.
