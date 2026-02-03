Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino tiene sobre la mesa una nueva vía para cambiar de manos. Un grupo inversor, conformado por tres empresarios, ha trasladado formalmente una propuesta de compra o cesión a los actuales propietarios, los hermanos Carlos y Rubén Alcaine. La oferta, que busca tomar el control total de la entidad, refleja una valoración económica del club inferior a la que este mismo grupo presentó hace unos meses, motivada por la desconfianza hacia la actual gestión y el temor a una realidad financiera peor de lo esperado.

Según el documento remitido a la propiedad, la oferta consiste en un pago directo de 150.000 euros a los dueños. Además, los inversores se comprometen a asumir la deuda pendiente que el club mantenga hasta un máximo de 450.000 euros. No obstante, la asunción de pasivo tiene como fecha límite de cargos el 31 de diciembre de 2025. Cualquier factura posterior a esa fecha, así como la cantidad de deuda que exceda el tope, deberá ser asumida por la familia Alcaine. Si la deuda es inferior, los compradores solo se harían cargo de la cantidad pendiente.

De igual manera, la propiedad debe presentar los balances contables y las cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos seis ejercicios, desde 2020 hasta 2025. Tras la entrega de esta documentación, se realizará una auditoría exhaustiva y, si los resultados confirman que todo está en orden, se procedería a la firma de la compra y al abono del pago en un plazo de diez días.

Este mismo grupo inversor ya realizó un acercamiento el pasado verano con unas cifras notablemente superiores: 450.000 euros de pago y la asunción de hasta medio millón de deuda. En aquel momento, los hermanos Alcaine aseguraron que valorarían la propuesta alegando tener otras ofertas. Sin embargo, los inversores han reducido su oferta ante la sospecha de que la situación económica es ahora peor y señalan una gestión económica e institucional que califican de pésima.

En lo deportivo, el club continúa líder de su grupo en la Segunda Federación con 39 puntos, tres más que el segundo clasificado. Además, el equipo suma cuatro victorias consecutivas y once jornadas sin conocer la derrota, con un balance de 27 puntos obtenidos de los últimos 33 disputados.