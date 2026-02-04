El Tarazona confirma los impagos a su plantilla: "Cuesta dormir, pero estamos cerca y luchando por salir"

Nadie diría que los jugadores y el cuerpo técnico del Tarazona, que acumulan seis jornadas sin perder en Primera RFEF, llevan sin cobrar desde noviembre. Pero, por desgracia, así lo confirma su preocupado presidente, Aniceto Navarro, que alaba el compromiso del grupo a la vez que asegura que están cerca de encontrar una solución.

"La incertidumbre hace que cueste dormir por la noche, pero estamos luchando y cerca de encontrar una solución", subraya Navarro. Esa salvación debe ser la conversión del Tarazona en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "Estamos ultimando los detalles necesarios. Ahora siendo una sociedad sin ánimo de lucro estamos vendidos. Pero queda muy poco para conseguir ese trámite", confía.

Explica el presidente de los turiasonenses que, entonces, se lanzarán a buscar inversores que puedan revertir la delicada situación que vive el Tarazona, algo que no es nuevo porque al final de la pasada temporada el club ya lanzó un mensaje de socorro por sus problemas económicos. Sin embargo, la cosa solo ha ido a peor y a finales de 2025 se tuvo que tomar la dolorosa decisión de suspender los pagos.

"Al primero que me fastidia es a mí, que llevo 16 años como presidente y esto no había pasado nunca. Para nosotros no está siendo nada fácil", señala un Navarro que, a pesar de estar seguro de que todo se va a solucionar pronto, no se atreve a apuntar una fecha definitiva para ello. "No me quiero comer mis palabras y que luego me puedan decir que no cumplo lo que prometo, solo digo que estamos trabajando sin parar y con mucha humildad para salir adelante", insiste. La supervivencia del Tarazona está en juego.

Un ejemplo

A pesar de todo, el equipo aragonés, en un ejercicio de responsabilidad elogiable, siguen adelante como si nada estuviera pasando fuera del campo. La plantilla, en la que hay nombres como los exzaragocistas Carlos Nieto, Borge o Vaquero, confía en la palabra de su presidente y se está centrando solo en lo futbolístico. "Su actitud es ejemplar, solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos", dice Navarro.

De momento, el Tarazona se está mostrando firme en su complicado grupo de Primera RFEF y sigue fuera de los puestos de descenso esperando que se resuelva una situación que va ya para dos meses y medio, pero que todos confían que se solucione en las próximas semanas.