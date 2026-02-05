Una Junta Gestora con Gabriel Tardío como presidente coge los mandos del Utebo

El Utebo FC celebró ayer su Asamblea General Extraordinaria con motivo del cese del anterior presidente, Alfonso Orcajo, y la elección del nuevo, así como la reestructuración de toda la directiva del club. Durante la sesión y conforme a lo establecido en sus estatutos, se procedió al nombramiento de una Junta Gestora, que asumirá la dirección del club durante el periodo de transición.

La nueva dirección estará integrada por Gabriel Tardío como presidente, Andrés Arrieta como secretario, José Antonio Blasco como tesorero. Como vocales, se unen a la junta Rafael Bailo, Alfonso Biel y Luis Simón. En el transcurso de la asamblea, se aprobó la formulación de los nuevos estatutos del club ,con el objetivo de reforzar el marco organizativo y de garantizar el correcto funcionamiento institucional del club.

El Utebo pretende iniciar así una etapa de transición cuyo objetivo principal es el de asegurar la estabilidad institucional y la continuidad de su proyecto. Mientras, la actividad deportiva, social y organizativa del equipo se desarrolla con total normalidad. Al mismo tiempo, asegura la entidad a través de su comunicado oficial, se mantienen intactos los compromisos adquiridos con jugadores, familias, socios, patrocinadores e instituciones.

El club ya anunció el pasado 30 de diciembre la salida de su director deportivo, Alberto Monsalvo, y, un día después, la del técnico Juan Carlos Beltrán, con quien el equipo había ascendido a la categoría y asentado en los últimos cursos. Tras su salida, Juan Casajús tomó las riendas del equipo como primer entrenador. El conjunto aragonés ocupa actualmente la segunda plaza en el Grupo 2 de Segunda Federación, a tres puntos del liderato.