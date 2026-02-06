Aragón accede a las semifinales sub-14 y sub-16 del Campeonato de España

Aragón cumplió este viernes y disputará este sábado las semifinales del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que además se están jugando en Zaragoza.

La sub-16 venció 1-0 a Navarra gracias a un tempranero gol de Casorrán a los dos minutos de partido con un zurdazo cruzado desde dentro del área y este sábado se medirá en las semifinales a Cataluña, que goleó a Madrid (1-4), a las 12.30 horas.

A partir de ahí, los pupilos de Chema Espeleta dominaron las áreas, un aspecto clave para que el partido se decantara a su favor. Navarra apenas encontró espacios ante una defensa sólida y bien organizada. Tras el descanso, Aragón continuó marcando el ritmo que más le convenía al partido, sin permitir que el conjunto navarro inquietara al cancerbero aragonés. En los últimos minutos lo intentó Navarra, pero sin tiempo ni claridad para lograr el empate.

Por su parte, la sub-14 tuvo que sufrir mucho para conseguir el empate 1-1 contra el País Vasco. En los primeros compases, ninguno de los dos equipos quiso asumir el dominio del encuentro, cediendo la iniciativa y sin llegadas claras que inquietaran a los guardametas.

La primera acción decisiva llegó en el minuto 23, cuando una falta lateral terminó en desgracia para Aragón ya que en su intento de despeje dentro del área, Guillermo introdujo el balón en su propia portería, sorprendiendo a Beltrán.

Tras el descanso, Aragón dio un paso al frente, dominó el choque y realizó una presión eficaz que le permitió recuperar rápido el balón. En el minuto 46, Bonet se plantó solo ante el meta vasco, pero su disparo fue rechazado por el guardameta.

A cuatro minutos del final, Akram robó el balón al último defensor tras un mal control, encaró al portero vasco, le regateó y marcó a placer. También se enfrentará a Cataluña, a las 10.00, que venció 1-0 a Navarra.