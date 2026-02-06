La montaña en Aragón. Los mejores consejeros para preparar una salida a la nieve

Un invierno negro en las montañas más blancas. Las avalanchas han sepultado siete vidas en Aragón en poco menos de un mes. Una funesta lista que ha despertado la atención sobre un peligro silencioso al que debemos aprender a escuchar. El Gobierno de Aragón está implicado en redoblar los esfuerzos existentes en la prevención de estos accidentes de la mano del programa Montaña Segura y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Uno de estos pasos será el impulso de un nuevo Boletín de Riesgo de Aludes más preciso. El especialista Iván Moner ha diseñado un modelo que ampliará la información para que los montañeros evalúen el peligro y riesgo de aludes en el Pirineo. Este progreso empezará en la recopilación de datos con la adhesión de cuatro, que podrían llegar a ser ocho, nuevas estaciones en altura: una de ellas ya instalada en Maladetas y otras tres se colocarán en verano en Bisaurín, Baños de Panticosa y Posets.

Estos dispositivos se unirán a la red existente de métricas y se sumarán a los datos observados y recopilados por agentes locales a los que se está formando como guardas de refugio o guías. La intención es clara: que el boletín se cocine desde el territorio, por personas que estén cerca de las montañas, que las conozcan y amen, y detallar la definición por zonas más delimitadas, agrupadas por macizos, para afinar las evaluaciones sobre el riesgo de aludes. Esta minuciosidad se concretará con el uso de programas de inteligencia artificial para cotejar las tendencias de la meteorología y la evolución del manto nivoso.

El nuevo boletín detallará datos de zonas más pequeñas gracias a una amplia red de medición

El Gobierno de Aragón, a través del programa Montaña Segura, lleva años perfeccionando esta línea de acción. Esta nueva herramienta se unirá a otras que se han ido desarrollando en los últimos años, como la cartografía ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Desde 2017 se ha cubierto casi la totalidad de la cordillera, siendo “el área cartografiada más extensa en todo el planeta”, dice Moner.

La cartografía ATES sirve para planificar una actividad invernal y no para navegar sobre el terreno. / Iván Moner

Iván Moner se conoce el Pirineo como la palma de su mano. Ribagorzano, hijo de Casa Navarri de Bonansa, ha estado más de veinte años en el Centre de Lauegi Val d’Aran. Allí exportaron este sistema de cartografía ideado en Canadá en 2003 tras una terrible tragedia en un lugar sin peligro aparente que segó la vida de un grupo de adolescentes. Aragón tomó nota de su trabajo y, tras emprender la mejora en la gestión de la prevención de aludes en las carreteras, recibió el encargo de Montaña Segura de crear estos mapas. “Empezamos por los alrededores de los refugios y ya hemos cubierto todo el Pirineo, solo nos falta parte de los Valles Occidentales y los macizos de Cotiella y Turbón, más el perímetro de las estaciones que se podría implementar”, afirma Iván. Todos ellos se pueden descargar desde la web de Montaña Segura.

La cartografía ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) se define llanamente como “unos mapas que nos indican lo peligroso que es el terreno frente a los aludes. Tienen en cuenta una serie de factores que dan una información fija sobre un espacio concreto con la que podemos caracterizar su severidad”. Los factores principales son la pendiente y la cobertura boscosa, si hay o no arboledas, a los que se añade la posibilidad de ser afectados en partes llanas por avalanchas de alturas superiores o la presencia de trampas del terreno (barrancos, cortados, rellanos…) que agraven los efectos.

Un momento de una expedición. / Iván Moner

La construcción de esta cartografía se hace en tres fases, con un primer estudio de los sistemas de información geográfica que incluyen fotografías aéreas, para, posteriormente, realizar salidas de campo para la observación directa y verificar factores intangibles, sobre todo, que pueden afectar en áreas de paso de una ruta habitual. “Tenemos que ir a un lugar transitado para evaluarlo. También hablamos con gente que conoce bien la zona y donde se dan más frecuentemente las avalanchas: guardas de refugios, guías, agentes del medio rural, personal de los Parques…”.

El 49% de las áreas cartografiadas son ‘complejas’, donde hay una alto peligro de avalanchas

Con esta recopilación se afina una categorización estandarizada de tres zonas según el peligro de producirse una avalancha, diferenciadas como los colores de las pistas de esquí: verde, azul y rojo/negro. No existe el riesgo cero, sí los terrenos simples, donde “solo estamos expuestos en situaciones de peligro muy elevado, puntos muy localizados o solo se dan aludes pequeños. Son donde nos podemos mover con mayor seguridad”. Hablamos mayoritariamente de fondos de valles. Estos espacios solo corresponden al 14% de las zonas cartografiadas.

El paso es más expuesto por las zonas exigentes, el 37% de las registradas en el Pirineo aragonés, “en las que es necesario tener conocimientos para saber reconocer el peligro de aludes y trazar la trayectoria más segura” y resulta muy peligroso en las llamadas complejas (49%) en las que “es casi imposible moverse porque revisten grandes pendientes, zonas sin árboles y terrenos con trampas en los que hasta una pequeña avalancha puede tener graves consecuencias”. Un error habitual es infravalorar los grados inferiores o medios. La estadística advierte que el 70% de los accidentes se producen en un nivel 3 (notable) de riesgo de avalanchas. Algo similar ocurre en las áreas delimitadas por la cartografía ATES. De los siete fallecidos en el Pirineo, seis fueron sorprendidos en terreno ‘exigente’ y solo uno en ‘complejo’. “El factor psicológico es clave en estos casos, pensar que no te va a pasar nada, que cuentas con experiencia o conoces bien el terreno”. Esta afirmación queda constatada en otra funesta estadística: solo dos de los siete fallecidos llevaban el equipo de seguridad recomendado ante un rescate (ARVA, pala y sonda).

El invierno es campo reservado para montañeros expertos y a ellos, con formación suficiente para leer la nieve, va dirigido este material, para decidir si vale la pena salir o no al monte. Moner insiste en que esta cartografía solo debe utilizarse como una herramienta de planificación y no para navegar. “Sirve para que en tu casa puedas diseñar tu salida y ver en qué puntos vas a tener que plantearte seguir o darte la vuelta según analices el estado de la montaña”. Es decir, su interpretación debe ser interpretada junto a la información actualizada del Boletín de Riesgo de Aludes para valorar la situación real de riesgo gracias al ‘avaluator’, que es “una tabla que se puede llevar en el móvil para cruzar los datos emitidos por un boletín y el grado del tipo de terreno para definir si la actividad requiere precaución normal, extra o no es recomendable”.

Moner: "El peligro es la probabilidad de que ocurra un evento natural de una magnitud y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause daños"

Iván nos recuerda un error que se suele tener y del que hay que mentalizar: confundir peligro con riesgo. “El peligro es la probabilidad de que ocurra un evento natural de una magnitud y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause daños. Esta posibilidad depende del peligro, de la exposición que aceptemos, que depende de nosotros, y de la vulnerabilidad. Estas herramientas sirven para evaluar la exposición que aceptamos pero siempre vamos a ser vulnerables, nunca hay un riesgo cero”, advierte Moner.