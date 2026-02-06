Suspendido el Juventud Torremolinos-CD Teruel por la borrasca Leonardo

La Federación Española de Fútbol ha suspendido tres encuentros de Primera RFEF, entre los que se encuentra el que iban a disputar el Juventud Torremolinos y el CD Teruel, por la fuerte alerta de temporal que amenaza a gran parte de la península. El choque del conjunto aragonés en Málaga está previsto para este domingo a las 16.00 horas.

Sin embargo, ante la petición de varios clubs a la federación para aplazar sus partidos ante el peligro existente y los daños causados por la borrasca Leonardo, el órgano ha decidido suspender tres de ellos en la categoría de bronce. Los otros dos choques que no se jugarán son el Antequera-Algeciras y el Cartagena-Sevilla Atlético.

El Tarazona recibe al colista

La SD Tarazona, en cambio, sí jugará este sábado a las 16.15 horas su partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación ante el último clasificado, el Atlético Sanluqueño. Los de Juanma Barrero buscarán hacerse fuertes en casa, donde todavía no han perdido esta temporada y han sumado 20 de los 30 puntos disputados. Además, el Tarazona lleva seis jornadas consecutivas sin perder, de las que ha ganado dos y empatado cuatro.

El conjunto gaditano, por su parte, llega colista, empatado a 18 puntos con el Marbella y acumula un triunfo y cuatro derrotas en lo que va de año. Los aragoneses deberán hacer valer superioridad clasificatoria y el factor campo para llevarse tres puntos que los llevarían a rozar de nuevo los puestos de playoff.