Aragón sub-16 alcanza la final y la sub-14 cae en la prórroga ante Cataluña

Gran día para las selecciones aragonesas en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Primera División que se está celebrando en Zaragoza, tras alcanzar una final por primera vez en la historia la sub-16 y jugar un tercer y cuarto puesto la sub-14.

La sub-16 jugará este domingo la final ante Madrid (12.30, Pedro Sancho) tras vencer a Cataluña en la tanda de penaltis, y la sub-14 cayó en la prórroga ante Cataluña, en un partido muy igualado y disputará el tercer y cuarto puesto.

Aragón y Cataluña empataron 1-1 en el tiempo reglamentario, en un partido muy igualado que se resolvió en la tanda de penaltis a favor de Aragón, tras una prórroga de diez minutos por tiempo. Con este triunfo, Aragón se mete en la gran final del domingo ante Madrid.

Los primeros quince minutos fueron de tanteo, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. En el minuto 23, Sánchez estrelló un potente disparo en el larguero de la portería defendida por Carrillo.

Cataluña se mostró más cómoda con el balón y llevó el peso del juego, aunque Jorge Carrillo sostuvo a Aragón con varias intervenciones de mérito, evitando el primer gol catalán.

Nada más comenzar la segunda mitad, Chacón adelantó a Cataluña en el minuto 46 con un disparo cruzado desde fuera del área. La reacción aragonesa fue inmediata y Niculescu firmó el empate en el minuto 50, aprovechando un balón suelto en el área pequeña tras un saque de esquina.

Aragón pudo ponerse por delante poco después, pero Pablo envió el balón al lateral de la red con todo a su favor, mientras que Marco Moreno no logró conectar de cabeza un buen centro de Ebang en una ocasión muy clara.

En la prórroga, Sánchez volvió a rozar el gol al estrellar un cabezazo en la cruceta, y Aragón respondió con un buen centro de Unai desde la izquierda que no encontraron rematador.

Ya en la tanda de penaltis, una magnífica parada de Carrillo al lanzamiento de Gorka dio el pase a Aragón a la final.

FICHA TÉCNICA Aragón: Carrillo, Samuel, Niculescu (Unai, m. 80), Civera (Álvaro, m. 80), Berdejo, Jorge Royo, Casorrán (Marco, m. 68), Castillo (Carrera, m. 50), Mateo Royo, Hugo (Pablo Royo, m. 45) (Palomar, m. 92). y Ebang. Cataluña: Peña, Bru, Kowaslki, Carbonell, Lucas, Mullol, Sánchez, Pérez, Hugo Garcés, Nana y Chacón. Árbitro: Pablo Teme. Amonestaciones: Civera (Aragón) y Bru (Cataluña). Goles: 0-1, m. 46, Chacón. 1-1, m. 50, Niculescu

En la categoría sub-14, Cataluña se impuso a Aragón por 2-0 en la prórroga en un partido muy igualado que se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario.Los aragoneses disputan este domingo el tercer y cuarto puesto ante Madrid (9.15 horas, Antonio Calvo Pedrós).

Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad entre ambos equipos. Aragón robaba balón en la línea de tres cuartos gracias a una buena presión y salía con peligro a la contra, mientras que Cataluña no lograba hacerse con el control del partido como es habitual en esta selección. Los de Aitor Pardo estaban gestionando muy bien el encuentro, con la lección bien aprendida de cómo afrontar este tipo de partidos.

Tras el descanso, el choque siguió por los mismos derroteros, con una Aragón valiente y bien plantada sobre el terreno de juego, frente a una Cataluña que lo intentaba pero no encontraba la manera de superar el entramado defensivo aragonés.

Con el paso de los minutos, el conjunto catalán fue apretando y dispuso de una ocasión muy clara que la defensa aragonesa sacó bajo palos, llegándose al final del tiempo reglamentario con el empate a cero inicial.

Ya en la prórroga, Cataluña rompió la igualdad en el minuto 82 por medio de Keita, y sentenció el encuentro en el minuto 92 con el segundo tanto, cerrando el pase con el definitivo 2-0.